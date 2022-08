RASKINULI STEFAN KARIĆ I JOVANA LJUBISAVLJEVIĆ Bivši zadrugar priznao sve: Nisam najbolje psihički... Ne želim da me neko DAVI

niko to nije znao

Stefan Karić nedavno je izašao iz Bele kuće, a na samom izlasku ga je sačekala, kako on sam kaže, njegova najveća ljubav, Jovana Ljubisavljević.

Nedavno smo mogli da primetimo da je Stefan bio sam na odmoru i uživao na crnogorskom primorju, kada su tek nastala nagađanja da je stavljena tačka na ovu veliku ljubav.

Karić je sada progovorio o njihovom odnosu i na temu svog trenutnog ljubavnog statusa.

Da li si sa Jovanom sada u vezi?

foto: Instagram Printscreen

- Sve što je lepo ima kraj, tako je najbolje za sve nas, nisam najbolje psihički. Želim da se osetim slobodan, ne želim da me neko davi. Iz straha da me ne izgubi ona me je izgubila - rekao je kratko Stefan u emisiji "Narod pita".

Kurir.rs

Bonus video:

06:40 Stefan Karić: Plašio sam se da li će me Jovana čekati