PUKLO PRIJATELJSTVO! Stefan Karić provodi se sa MISICOM po primorju, a sa Mensurom se nije ni čuo ni video (FOTO)

Stefan Karić uveliko provodi letovanje sa svojom lepšom polovinom Jovanom Ljubisavljević na Crnogorskom primorju. Golupčići obilaze primorjem sa jednog kraja obale na drugi.

foto: Instagram Printscreen

Ono što posebno intrigira medije, jeste da se bivši zadrugar nijednom za vreme svog boravka na primorju nije čuo, a kamoli video sa nekadašnjim prijateljem i drugom Mensurom Ajderpašićem.

foto: Printscreen/Instagram

Njih dvojica su otpočeli svoje druženje u trećoj sezoni Zadruge, kada su se zbližili i bili najbolji prijatelji. Njihov odnos se pogoršao nakon poslednje sezone Zadruge, jer je Karić zamerao Mensuru na ponašanju i njegov ljubavni odnos sa Milicom Veselinović.

foto: Printscreen/Instagram

Mensur je na ovo prokomentarisao sledeće:

- Želim mu svu sreću životu i sve najbolje! Bili smo dosta dobri drugovi i naš odnos je išao ka velikom prijateljstvu, međutim sve se naglo pogoršalo nakon Zadruge 5. Nije me to puno pogodilo što se nismo čuli ni videli. Ostalo ne želim da komentarišem - izjavio je on.

Kurir.rs/Stefan Božović

