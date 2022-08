PROGONI ME KRV I LOMLJAVA: Stefan Karić progovorio o TRAUMAMA iz rijalitija, OVO će mu zauvek ostati urezano u sećanju!

Stefan Karić, koji trenutno letuje na Crnogorskom primorju s devojkom Jovanom Ljubisavljević, otkrio je da još ne može da se privikne na život napolju i da često uhvati sam sebe u razmišljanju o traumama iz Bele kuće kojima je svedočio.

Naime, Karić tvrdi da i nakon završetka rijalitija sanja krv, lomljavu, bežanje

- Tamo ti postane normalno da, kad neko padne u nesvest pored tebe, ti ga preskočiš i nastaviš dalje. Bukvalno, nemaš više taj osećaj i potrebu da nekome pomogneš, priđeš. Sve što je nenormalno nama je tamo postalo normalno. To su stvari koje postanu traumatične, sanjaš gluposti, ne daju ti mira. Miljana štiklom otvara glavu Zoli usred noći, ustaješ onako iz sna, gledaš to sve, krv lipti na sve strane, drugi se seku tamo po dvorišu, beže, napuštaju sve, lome ruke, noge - ispričao je Karić i dodao:

- Mislim da je ovo najgora sezona što se tiče tih stvari. Nikada nisam mogao ni da pomislim da će se neke stvari desiti u rijalitiju, nije mi palo na pamet da takve stvari mogu da se dese. Iskreno sam za sebe najviše strahovao da se ne diskvalifikujem. Zbog tog ponašanja koje su oni imali, to bahato ponašanje: "Ja, pa ja.". Ja to mrzim i s takvim osobama sam najviše ulazio u konflikt tokom života. Trudio sam se da bežim od takvih situacija, da ne uđem u konflikt i da mi ne proradi taj moj kompleks, to se ne bi dobro završilo - zaključuje Stefan za Rijaliti.

