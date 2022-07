JOŠ NISU NAVIKLI DA SU SVE VREME ZAJEDNO: Jovana i Stefan Karić izneli INTIMU, a jedna stvar ih je do kraja rijalitija MUČILA

Stefan Karić i Jovana Ljubisavljević otkrili su kako se osećaju otkako su opet zajedno posle Karićevoj boravka u "Zadruzi 5" od 10 meseci.

Stefan je priznao da se još uvek privikava na spoljašnji svet.

- Ja još nisam, od toliko obaveza, trke, frke, i dalje mi je neka tenzija, pozitivna ta trema i to sve, ali dobro. Prilagođavamo se - rekao je Stefan.

- Navikli smo da ga gledamo i slušamo. Čudno je, preumorni, ali srećni što smo zajedno - istakla je misica.

- Nisam ni bio svestan kakve su se stvari dešavale kad sam bio tamo. Ona situacija sa Marijanom, nisam ni mogao da budem svestan da može da ispadne tako, ona je preživljavala agoniju - dodao je Karić.

- Ja sam sve gledala uživo, ništa nije moglo da utiče na mene, ono što sam osetila me je držalo od prvog dana. On nije znao kako je to napolju izgledalo, ali nikad nisam posumnjala - rekla je Ljubisavljevićeva.

- Možda je moja greška bila što sam se opustio, ali nije mi ni palo na pamet da to neće da se snimi, ko zna šta je preživela od tih napada na mrežama - istakao je on.

- Bilo je priča i o Dalili - dodala je voditeljka.

- Ja uopšte nisam htela da potenciram to što je prošlo, druge stvari su mi bile teške. On je morao da objašnjava nešto ni iz čega. Ja za taj događaj sa Marijanom nisam imala ni 1 posto sumnje. Bitno da je prošlo - rekla je Jovana.

- A da li si ti imao sumnje gde je ona, šta radi? - pitala je reporterka.

- Iskreno, jesam, čak sam imao i neke snove, sanjao sam da me je prevarila. Ustanem i ne mogu da je pozovem, pitam kako je, katastrofa - dodao je Stefan.

- Imala sam i ja snove, gde ustanem i ubeđena sam da je to tako. Ljudska psiha je čudna stvar. Stvarno smo imali ozbiljno težak period. Stvarno nam treba odmor, da se opusti psiha - rekla je Jovana.

- Da li će se desiti razgovor sa Mensurom? - pitala je voditeljka.

- Svratio je samo da uzme stvari, pozdravili se, imali emisiju "Narod pita", kad je imao drugu emisiju, nije se ni javio. Osman ima druge stvari koje mu je zamerio, ono što je doživeo od njegove podrške je katastrofa. Mensur je mogao drugačije da postupi, da se javno izvini ili ne znam šta. Ja sam ispao kriv i njemu i njegovoj podršci. Minu je zapratio... To mene više ne interesuje, ja mu želim svu sreću sveta, nek je živ i zdrav - rekao je Stefan.

- Vaši fanovi pitaju kad će svadba? Kako se nosite sa pritiskom javnosti? - pitala je reporterka.

- Meni je muka više od svega da pričam, daće Bog da odemo da se odmorimo. Nemam pojma, polako. Ona je meni priredila romantični dolazak, ja njoj ništa ne - rekao je Stefan u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

- Teško je i kad si sam, a ne kao par. Jedan dan da ne stavimo sliku, kao da nismo zajedno. Stvaraju pritisak - dodala je misica.

- Svašta bih rekao da nismo u dnevnom terminu - rekao je Stefan.

