IMALA JE 30 KG VIŠE, DOBIJALA PONUDE ZA MOMAČKE VEČERI: Nova zadrugarka otkrila PORODIČNE TAJNE, evo šta kaže o S*KSU u rijalitiju

Ivana Puzić iz Banja Luke ima 24 godine i jedna je od budućih učesnica Zadruge 6.

Kako kaže, nema poseban cilj, osim da se dobro zabavi.

- Nemam neki poseban cilj osim da se dobro zabavim i priuštim sebi novo iskustvo i da vidim kako ću se snaći. Mada sam razmišljala, što ja ne bih i pobedila? Mogla bih da pobedim i uzmem nagradu.

Na pitanje da li ima želju da postane javna ličnost, Ivana skromno odgovara:

- Nisam ni pevačica, ni glumica, ni manekenka, ne znam po čemu da budem poznata. Ali da mi prija ovo, prija mi. Bavim se ugostiteljstvom, završila sam ekonomsku školu i odmah sam počela da radim kao konobarica u restoranima.

Ivana tvrdi da u Zadrugu ulazi kao slobodna devojka, a kako kaže, ne bi volela da joj se dogodi se*s pred kamerama.

- Valjalo bi da se ne desi, potrudiću se da se ne desi. Ne znam kako ću odreagovati na taj zatvoreni prostor 10 meseci, još ako se zaljubim u nekoga... Mada bih ja volela da se ne desi.

Ivana je pred našom kamerom otkrila i detalje svoje porodične priče i priznala da su joj roditelji razvedeni, a da sa ocem dugo nije u kontaktu.

- Oni su se razveli i nakon toga nemamo kontakt. Nije bilo fizičkog nasilja, samo su se razveli. Nije bilo fizičkog maltretiranja, bilo je psihičkog, ja to nisam htela da trpim ni sa 12 ni sa 13 godina... Dala sam šansu par godina nakon toga, videla sam da nema od toga ništa.

Kako kaže, smatra da njen otac neće ni znati da je ušla u rijaliti, a i ako bude saznao, neće biti ponosan.

- Ne verujem ni da će videti, ne prati on to. Moguće da će čuti, videti, ne veruujem da će biti ponosan. Mama me uvek podržava šta god da ja odlučim da radim u životu.

Ivana je potom priznala da se iz hobija bavi plesom na šipci.

- Imala sam milion ponuda, za momačke večeri. Nikada to nisam radila. Treniram iz svog zadovoljstva, imala sam 30 kilograma više, to me zainteresovalo. To sam počela da treniram i skinula sam kilograme.

