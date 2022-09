MACA IZNEO DETALJE HIT SUSRETA SA MAJOM MARINKOVIĆ: Tek je uradila SILIKONE, voditelj je pitao šta će joj to, a ona mu OBEĆALA OVO

Početak nove, šeste sezone "Zadruge" zakazan je za 9. septembar, a kako je ulazak novih zadrugara u Belu kuću iz dana u dan sve bliži, Dragan Marinković Maca odlučio je da se priseti dobro poznatih lica.

Maca je otkrio kako se oseća pred početak nove sezone rijalitija.

foto: Damir Dervišagić

Kada sumiraš utiske i analiziraš svih pet sezona, koja situacija ili priča je na tebe ostavila najveći utisak?

- Prevara mi ne može biti utisak, sve je to već milion puta viđeno. Mnogi su ušli kao parovi, a izašli kao antiparovi. Ne znam, ne bih ja te prevare, skandale, džukerluk, to na mene ne ostavlja nikakav utisak, to je svaki dan na svakom koraku. Meni su najlepše igrice, baš mi je pre neki dan izašlo. Kada mi je Marko Janjušević doneo parče lustera, kao kristal, to je kao dijamant tamo u zalagaonici. Posle sam ja njemu to prodao. Meni su te igrice i zezalice simpatične, to mi je najveći utisak.

foto: Damir Dervišagić

Koja su tvoja očekivanja kada su novi učesnici u pitanju i šta treba da urade kako ne bi bili kopije prethodnih već originalna verzija sebe?

- Ne znam šta bih rekao. Jednom davno sam video Maju Marinković, pre pete sezone, kada je radila grudi. Rekao sam joj: ''šta ti je više, smiri se'', te je ona rekla da je posle svega druga osoba i da više neće nikada, ali nakon toga je opet ušla i opet tukla. Šta ćeš, to je tako. Originalni su svi sami po sebi, samo zavisi u kojoj situaciji i koje su okolnosti. Ko zna šta će biti i ko će napraviti glupost života, ali dobro, sve je to normalno i sve je to život, samo sazdano u tih deset meseci.

foto: Damir Dervišagić

Iz ove perspektive, kako zamišljaš pobednika "Zadruge 6" i koje kvalitete on mora da ima?

- To je sad pitanje svih pitanja, nemoguće je da procenim. Ne znamo još uvek ko sve ulazi, a i pitanje da li će neko zablistati, ili će možda neko od starih učesnika doživeti svojih 'pet minuta'. Kvalitete koje pobednik mora da ima... Danas je pitanje je šta je kvalitet a šta ne. Publika ima svoj sud i stav o svemu tome, tako da neka bude kako oni kažu. Nikada nije svima po volji, ali i to je normalno. Da ponovim, ništa to nije svetsko čudo, sve je to odraz u ogledalu spakovan u 10 meseci. Tako i u životu, šta ti se sve desi za 10 meseci, silni strahovi, izazovi, agonije, budalaštine, nadanja... La vita e bella, ali kako kad!

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

