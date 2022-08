NEMAM VIŠE SNAGE! Maca doneo odluku života, pa se požalio: PROĐE MI VREME ZBOG SVEGA TOGA Da li biste postupili kao i on?

Gost Pulsa Srbije i Kurir televizije bio je poznat kao šoumen, osoba uvek spremna za šalu, ali i oštrog jezika kada zatreba - Dragan Marinković Maca.

Maca uvek direktno iskreno govori o svemu u javnosti, ali i o svom privatnom žvtu, kao i o stvarima koje mu smetaju na festivalima.

- Što se tiče festivala to treba da se promoviše, ali na neki drugi način. Ja sam davno rekao da ja nisam ljubitelj svih tih manifestacija, koje su fenseraj. Neka radi šta ko hoće, mene to ne interesuje. Imam ja svojih problema i poslova da sad tu šetam kao labrador i udaram se po nosu i dupetu, nemam vremena ja za to - rekao je popularni glumac Dragan Marinković Maca.

A nedavno je popularni glumac rekao da je nakon jednog provedenog vikenda u selu shvatio da je to način na koji bi on voleo da živi.

- Prođe mi mladost tražeći parking i na semaforu. Nemam snage već dugo vremena, pobegao sam iz grada. Čujem ptičice. Pored mene su smokve, trešnje, višnje, kajsije. Zdravlje! Lep mi je i dobar komšiluk. Valjda je logično da bežiš iz metropole, kao što to na zapadu rade. A Beograd je metropola - rekao je Dragan Marinković Maca.

