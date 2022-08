MACA SE SELI U SELO U BANATU: Marinković posle jednog vikenda tamo planira da kupi PLAC, otkrio šta ga je privuklo!

Glumac Dragan Marinković Maca, glumac i voditelj, odlučio je da se preseli na jedno selo u Banatu.

Popularni glumac i voditelj proveo je vikend u tom selu i rekao da jedva čeka da postane Banaćanin.

- Dopada mi se ova nepodnošljiva lakoća postojanja. Ovde je raj! Kupiću nekoliko hektara i postaću Banaćanin, samo da me zdravlje posluži - rekao je Maca i dodao da još nije uspeo da ode na letnji odmor:

- Snimam film, završio sam neku seriju u Sarajevu, pa slede predstave u regionu... Pokušaću da se odmorim tek krajem oktobra.

Podsetimo, voditelj i glumac Dragan Marinković Maca pre nego što je postao jedna od najpoznatijih ličnosti na našoj javnoj sceni bavio se raznoraznim poslovima, a nikada nije krio svoje početke i ono čime se bavio u prošlosti.

- Počeo sam da radim sa 13 godina i to zahvaljujem svojoj majci, što me je osamostalila i vrlo rano sam, sa 16 godina, počeo da živim sam. Prvi posao mi je bio u pekari, posle sam radio u „Zori", to je tvornica čokolade. U šest ujutro su me čekali džakovi od 50 kila, nema, ne sme se zakasniti ni sekunde! Pa sam cepao karte na autobuskoj, pa prao šoferšajbne i nikad nisam stao raditi. Ja sam to tako hteo. Meni ja tata rano umro, 12 i po godina sam imao, ali nisam bio mučenik, da me sad tu neko sažaljeva i samo da ti kažem - ja sam samom sebi zaradio prvi "levis 501" i "starke" - istakao je svojevremeno.

