MACA SVAKO JUTRO RADI JEDNU HRIŠĆANSKU STVAR! Voditelj priznaje i šta mu se nikad neće desiti na VASKRS: To je nepristojno!

Dragan Marinković Maca, sarajevski glumac, šoumen i voditelj govorio je o najradosnijem hrišćanskom prazniku, razlikama u ideologiji, poštovaju i slavlju određenih datuma u godini, ali i onome što ga svaki dan čini srećnim.

Maca je otkrio sopstvene molitve i radosti, evocirao uspomene iz detinjstva, pa progovorio o slavlju Vaskrsa u svom porodičnom domu.

Kako planiraš da provedeš najradosniji praznik u godini?

- Pre svega moram nešto reći... Jako me nervira što se u Srbiji govori 'Uskrs', to mi nikada neće biti jasno. U katoličanstvu je 'Uskrs', a kod pravoslavaca 'Vaskrs'. Nije 'Hristos Uskrse', nego 'Hristos Vaskrse', koliko ja znam... To mi je doživotno pitanje, otkud im to... - priča Maca, pa dodaje:

- U skromnom krugu porodice. Mislim da je to pitanje vere ili ideologije, to slavlje bilo kog praznika. Ne mislim, niti ću ikada u budućnosti da stavljam slike, niti će me paparaci hvatati po crkvi, u najmanju ruku mislim da je to nepristojno. To je porodični praznik i u krugu svoje porodice ću biti, kako treba i kako Bog zapoveda.

Koliko se Vaskrs razlikuje danas od onoga kada si ti bio dete?

- Sve se razlikuje, koja god da je vera u pitanju. Rođen sam u Sarajevu, za vreme meseca Ramazana, taj miris ramazanskog somuna, pa kad je ponoć za katolički Božić, išlo se u katedralu... Sada to više nema veze, ni u jednoj veri. Sada svuda, kao i kod nas, svaka slava je postala 'Ivkova slava', šesnaest muzika, da ne spominjem prase na stolu na posnim slavama, to gori kao da je svadba. Sve je postalo 'fejk' od slavlja do običaja. Verovatno to što su 'komunjare' prešle u neku veru, pa tako koliko veruju, tako i obeležavaju. Oni su nas urnisali i mislim da je to logičan sled događaja. Mislim da je stvar vaspitanja i odgajanja, kod porodičnih ljudi se takve stvari ne mogu desiti.

foto: Damir Dervišagić

Kako planiraš da obraduješ dečicu ovim povodom?

- Nisu mali, veliki su da bih morao nešto specijalno da ih obradujem. Bitno je da su mi živi i zdravi, svako jutro prislužim tamjan, pomolim se Bogu i to je moja najveća radost. Pomolim se za njihovo zdravlje i napredak svih mojih najmilijih. Ne treba mi praznik da bih bio zadovoljan onim što imam i zahvalio se Bogu na tome.

Kome ćeš pokloniti najlepše jaje?

- Svako šareno jaje za Vaskrs je najlepše samo po sebi. Izuzetno poštujem sve a naročito bake koje od toga svega naprave razna čudesa!

Prva asocijacija na Vaskrs?

- Blagostanje, radost, vera u život, pobeda života nad smrti.

Postoje li neki posebni običaji koje poštuješ?

- Ne postoji ništa posebno, ništa drugačije od onoga kako sam odgojen u svojoj kući. Kako kažu 'svako selo ima neki svoj običaj', od kuće do kuće, ja uobičajeno, onako kako sam naučio.

Da li će tvoja Jovana sama farbati jaja ili ćeš joj pružiti podršku?

- Zajedno ćemo, naravno. Navikli smo da budemo kući tog dana i farbamo zajedno, to je nešto milo, slatko i drago. Okupićemo se sa porodicom, jeste da smo često na raznim destinacijama, ali smo uvek u mislima tu. Ovo je nikad bolji povod da budemo na okupu i uživamo u porodičnom okruženju.

foto: screenshot Kurir TV

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs