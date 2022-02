MACA IŠAO U CG DA USVOJI DEVOJČICU Pre nego što je supruga Jovana izgubila TROJKE posetio ovo mesto a i dalje ima samo jednu ŽELJU

Dragan Marinković Maca želi da usvoji dete. Nakon što je spoznao ljubav koju mu pružaju naslednici stariji Lav, kojeg je dobio iz vanbračne veze sa Amrom Redžić, i mlađi Fjodor, kojeg mu je podarila nekadašnja supruga Tijana Golubović, glumac i voditelj poželeo je da oseti čari odgajanja i ženskog deteta, a nakon posete domu za nezbrinutu decu shvatio je da bi usvajanje bilo najplemenitija stvar.

Pre šest godina on je podneo zahtev, ali ne u Srbiji.

foto: Damir Dervišagić

- Išao sam u Crnu Goru da se sastanem sa direktorom Doma za nezbrinutu decu, mada sam prvo mislio da ću usvojiti dete u Srbiji. Međutim, ispostavilo se da ovde ima približno 10.000 ljudi koji su podneli takav zahtev, dok je u Crnoj Gori situacija potpuno drugačija i sada sam tamo u proceduri, ali ne bih preterano govorio o tome. Postoji tu sijaset razgovora i sastanaka koji su neophodni da bi se stiglo do tog završnog čina, ali lepo je što se tokom njih ljudi zaista preispitaju i na kraju su sigurni šta žele, bilo da treba da postanu roditelji ili su se kao ja u tome već ostvarili. Voleo bih da imam još dece, ne samo usvojene nego i biološke. Taj razgovor sa dečurlijom, njihova razmišljanja i viđenja, kako savlađuju poteškoće, za šta se bore i oko čega cimaju, ništa s tim ne može da se poredi. Kad se čovek uključi u to, jednostavno zaboravi na sve drugo jer su čisti kao planinski potok. Na tu iskrenost nemoguće je ostati imun. To je ono što je najlepše. Majke mi, to je najveće bogatstvo i voleo bih da ih imam stotinu - rekao je pre nekoliko godine za magazin Story Maca.

- Da, razgovarao sam s njima u kući i rekao da ćemo imati još jednog bracu ili seku, bez obzira na usvajanje. Kod nas ne postoji ljubomora. Deca su danas vrlo ozbiljni ljudi. Kad sebe uporedim s njima kad sam bio u tim godinama... Ma, i njih dvojica veoma se razlikuju, ali spas i uteha je to što će ta deca biti obrazovana - zaključio je voditelj, koji nažalost nije istrajao u svom postupku ili je nešto drugo krenulo po zlu pa do usvajanja evo već šesta godina nije došlo.

Istina je, međutim, da kod njega i dalje postoji velika želja da ima devojčicu, a dok se to ne dogodi uživa u odgajanju naslednika na koje je veoma ponosan. Uz malo sreće taj san će mu ostvariti supruga Jovana Milić.

Maca je uvek iskren pa je tako nedavno otkrio da svake godine poželi da dobije bebu.

- Svake godine mi je želja beba. Deca su mi odrasla i voleo bih da ljuljam bebu. Jovana želi da se ostvari kao majka, sjajna je sa decom i oni je vole. Ko zna zašto su dobre te neke ružne stvari koje su se izdešavale. Biće kako će biti, ali voleo bih svakako da menjam pelene i to odmah u 2022. godini. Nikada nije dovoljno dece - ističe Maca, čija supruga je izgubila trojke u ranim nedeljama trudnoće što ih je potpuno slomilo ali nisu odustali od potomstva.

Podsetimo, proleće 2018. Jovana je bila trudna. Bile su trojke. Bilo je sve ok... I u julu je izgubila sve tri bebe.

Teško je to podnela, jer joj je to bila i prva trudnoća. Onda smo pobegli od ljudi na nekoliko meseci. Izdržali smo. Njoj svaka čast. Mene je pogodilo, a mogu da zamislim kako je njoj bilo.

foto: Damir Dervišagić

kurir.rs/story

Bonus video:

02:39 NISI TI KRAVA MUZARA, IDI RADI! Maca otkrio detalje iz braka i šokirao izjavom (KURIR TV)