KARIĆ DONEO VAŽNU ODLUKU! Oprostio se od rijaliti karijere, obratio se Velikom šefu, a malo ko je znao da je imao POSEBAN UGOVOR!

Stefan Karić bio je učesnik poslednje dve sezone rijalitija "Zadruga", gde je privlačio veliku pažnju.

On je po izlasku iz Bele kuće raskinuo sa Jovanom Ljubisavljević, sa kojom je i započeo vezu pred kamerama rijalitija. Karić je naveo da ga je nekadašnja misica gušila, te je rešio da nastavi život slobodno.

foto: Nemanja Nikolić

Stefan je doneo odluku i da više neće biti deo šou programa i da se njegova rijaliti karijera završila.

- Bilo nam je fenomenalno večeras. Želim da se obratim Velikom šefu i šefici, da se zahvalim na svemu što su učinili za mene, što su mi omogućili da budem deo ovog šoua. Ovo je moja poslednja emisija "Narod pita". Hvala na svemu i što ste me trpeli u nekim situacijama i što ste mi progledali kroz prste za neke stvari. Hvala i svim ljudima koji su bili uz mene, ovo je kraj moje rijaliti karijere - rekao je Stefan.

foto: Nenad Kostić

Podsetimo, jednom prilikom tokom "Zadrtuge 5" povela se priča oko ugovora koje takmičari imaju u ovoj sezoni, pa je Stefan Karić otkrio detalj koji nije bio poznat do tada.

foto: Printscreen/Zadruga

Naime, on je otkrio da ne koristi toalet koji koriste svi ostali zadrugari.

- Meni je u ugovoru jedna od stavki da ne koristim WC napolju. To imam u ugovoru. Poznato je to od pre, to je zbog zdravstvenih problema koje imam - rekao je Stefan pred cimerima.

Kurir.rs

Bonus video:

00:23 Da li se Stefan Karić obraća misici?