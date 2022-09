"ON JE MENE VARAO, ALI I JA SAM NJEGA ISTO" Stefan Karić objavio snimak glasovnih poruka, odmah svi umešali bivšu JOVANU! (VIDEO)

Stefan Karić, nekadašnji učesnik "Zadruge", podelio je na društvenim mrežama glasovne poruke o kojima se naširoko priča.

Naime, na Instagram storiju Stefana Karića osvanula je objava u kojoj se navodno pronašao, pa je osetio potrebu da je pokaže svima.

foto: Printscreen/Instagram

- Joj, on je mene varao. A ja njega isto. Al' ja sam plakala. Ja sam njega varala i plakala, zato što ja njega volim, al' sam ga opet varala. On mene nikad nije voleo - čulo se u porukama, pa je Stefan odmah pokrenuo priče da su Jovana Ljubisavljević, sa kojom je nedavno raskinuo, i on varali jedno drugo u vezi.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, Jovana i Stefan raskinuli su ubrzo nakon njegovog izlaska iz "Zadruge", a on je priznao da se zasitio svega.

