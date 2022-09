BOLNU PESMU KARIĆ POSVETIO BIVŠOJ? Stefan dirnuo ljude ovim snimkom, svi se setili njegove ljubavi sa Jovanom!

Bivši učesnik rijalitija Stefan Karić raskinuo je vezu sa Jovanom Ljubisavljević ubrzo nakon "Zadruge 5", a mnogi su zbog njegovih objava pomislili da pati.

Karić je sada na društvene mreže objavio snimak na kom je recitovao jednu pesmu. Pratioci su počeli da pišu kako je ove stihove posvetio Jovani.

foto: Printscreen, Shutterstock

"Ako me sretneš negde u gradovima stranim, po kojima se muvam u poslednje vreme, sretni me, kao da me srećeš prvi put", glase stihovi čuvene pesme koju je Stefan podelio.

Podsetimo, Stefan je u emisiji "Narod pita" priznao da ga je Jovanino ponašanje "ohladilo".

foto: Printscreen/Instagram

"Jednostavno me njeno ponašanje ohladilo. Očekivala je više od mene. Po izlasku sam bežao od ljudi i nje, hteo sam da se osetim slobodno i da prodišem. Pitala je zašto me ne poljubiš? Zašto ne sediš pored mene? Stalno nešto zašto i to je uticalo na moju odluku. Slažem se da sam ispao loš. U jednu ruku fer, u drugu loš", rekao je Stefan.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:14 Stefan Karić otkrio da li snima album