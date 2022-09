NAKON OPERACIJE, LUNA PONOVO POSETILA LEKARA Bivša zadrugarka ovaj put rešila da se pozabavi IZGLEDOM, evo šta je u pitanju! FOTO

Rijaliti zvezda Luna Đogani, kako smo prvi saznali, operisana je 31. avgusta, tada su joj na redovnoj kontroli, uočili promenu na levoj dojci, a sada je ponovo posetila doktora, ali iz estetskih razloga.

- Doktorka mi je našla promenu. Rekla je da to ne mora da bude loše, ali da može da bude nešto što mora da se prati. Išla sam na biopsiju i tu se pokazalo da mi je promena benigna. To je tumor, ali benigni, pronađen je na levoj dojci. To kroz godine može da se promeni i ode na drugu stranu, neću da izgovorim. Htela sam odmah to da odstranim i ne razmišljam, nema potrebe da se čeka. Odmah sam se čula sa hirurgom, on je rekao da to treba da se odstrani, odradila sam sve analize, otišla i trajalo je sat i po. Probudila sam se i bila sam okej - ispričala je Luna, nakon operacije.

Od tada je prošlo deset dana, Luna se gotovo skroz oporavila, te je rešila da nastavi da radi na svom fizičkom izgledu. Otišla je u jednu poznatu kliniku na zatezanje lica, gde su joj injekciono ubrizgali botoks u kožu.

Luna je to snimila za svoj Instagram profil i svima pokazala da se ne stidi što radi na svom licu i uklanjanju bora, već da je za nju to normalno i da nema šta da krije.

