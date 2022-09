PRVO POJAVLJIVANJE LUNE ĐOGANI NAKON OPERACIJE: Progovorila o BENIGNOM TUMORU, Anabela plakala kad je SVE SAZNALA, ovo su detalji!

Luna Đogani je ekskluzivno progovorila o svojoj operaciji i zdravstvenom stanju, kao i o majčinstvu i poslu.

- Ono što me zanima na samom početku, šta se tačno dogodilo? - pitao je Nemanja.

foto: Printscreen/Premijera

- Iskreno da ti kažem, preko noći se dogodilo. Otišla sam na pregled, to molim sve da urade. Doktorka mi je rekla da vidi neke promene na dojci, pa smo otišli na biopsiju. Uradila sam biopsiju i posle par dana se ispostavilo da je to benigni tumor, kao što znaš, imali su mi i mama i baka. Nisam htela da čekam. Ja sam htela što pre to da odstranim. Odmah sam otišla kod hirurga, na operaciju i sve je prošlo u najboljem redu - istakla je Luna.

Kada se to desilo i kako si? - pitao je Nemanja.

- U sredu ujutru sam bila u bolnici, tada mi je bila operacija. Sutradan sam bila već puštena kući, taj dan sam odmarala, a u petak sam bila aktivna oko bebe i posla. Zaista sam dobro, super sam, nemam tegobe. Sad je sve kako treba - objasnila je ona.

foto: Printscreen/Premijera

Koliko se uplašila Anabela? - pitao je Nemanja.

- Plakala je, teško je to prihvatila, jer zna kroz šta je ona prošla. Rekla mi je: "Baš mi je žao što si kroz to prošla". Odmah kad su stigli rezultati i rekla joj da je to što je ona imala, rekla mi je da se ne brinem i da sam u dobrim rukama - rekla je Luna.

Koliko ti znači što si majka i što imaš aktivnosti i što si posle nekoliko sata bila na nogama? - pitao je Nemanja.

foto: Printscreen/Premijera

- Kada postaneš majka, dosta si jači. Nema šta ti da kažeš sebi da ćeš da odmaraš ceo dan, kao da daš otkaz od majčinstva, nema toga. Ona meni daje dosta snage, kada god padnem psihički. Mislim da to nema veze sa godinama, ne postoji recept "Kako biti majka?". Bitno je da si posvećen i da daješ sve od sebe - rekla je Luna.

Kada pogledaš nju, je l' kažeš sebi da je to tvoj najveći životni uspeh? - pitao je Nemanja.

- Jeste. Moj ponos i Bože hvala ti, samo nek je živa i zdrava, sve ostalo će biti. Krenula je u vrtić nedavno, pa je počela da se razboljeva često. Generalno mi je ova godina puna zdravstvenih tegoba - rekla je Luna. Da li voli da odlazi u obdanište ili ne? - pitao je Nemanja. Voli, jako voli decu i da se druži. Drago mi je, imamo super vrtić - rekla je Luna.

