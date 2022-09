"U ZADRUGU ULAZE 3 MOJE BIVŠE DEVOJKE" Adam Đogani spomenuo ulazak Nine Đogani u rijaliti, a Luna i Marko mu dali OVAJ SAVET!

Počela je nova sezone "Zadruge 6", a prvi učesnici ušli su u Belu kuću.

Adam Đogani, oglasio se pre samog ulaska u Belu kuću, pa je otkrio da u Zadrugu 6 ulaze tri njeove bivše devojke.

foto: Ana Paunković

"Preumoran sam, u karantinu je sve bilo super. Od Zadruge očekujem fer igru, što ne očekujem od svih. Možda se desi nova ljubav. Nina Đogani ne ulazi u Zadrugu. Luna i Marko su mi pružili podršku i dali mi savet da budem to što jesam. Imao sam devojku, to nije bilo ozbiljno da bih bio sa njom. Da je bila vredna čekao bih je, ovako sam sada ovde. Imam 3 bivše u Zadruzi 6 koje ulaze, priznale su sve, nemaju amneziju. To je bio normalan odnos. Ne znam da li bih se rvatio nekoj od njih", rekao je Adam.

Kurir.rs

Bonus video:

03:40 Adam Đogani u Zadruzi 6