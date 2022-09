OTAC MLADE SLOVENKE VAN SEBE ZBOG ĆERKINOG SEKSA U ZADRUZI: "Trpimo UŽASNE stvari zbog ovog što je uradila, SRAMOTA ME JE!"

Urša Škofic, učesnica "Zadruge" iz Slovenije, otpočela je emotivnu romansu s Bilalom Brajlovićem, poznatijim kao Lil Broks, zbog čega su njeni roditelji očajni.

Njih dvoje su brzo završili u krevetu pod pokrivačem, a čitava Bela kuća priča da ga je Slovenka oralno zadovoljila, zbog čega su njeni roditelji očajni. Darko Škofic, Uršin otac, u razgovoru nije krio razočaranje.

- Razočaran sam, srce me boli. Neverovatno je što je drugi, treći dan to napravila, to mi ne ide u glavu! Da se toliko opustila, zaboravila... Srce me boli, razočaran sam baš - počinje priču vidno potreseni Darko.

- Slovenija bruji o tome, pišu slovenske novine. Mene je sramota što mi je to napravila! Ozbiljno vam kažem. Ni vama ne bi bilo svejedno da vam ćerka to napravi.

Za Bilala i njegovu vezu sa Uršom ne želi ni da čuje.

- Ma, kakvi! Ni slučajno, ne podržavam ništa između njih dvoje! Ona me je razočarala do kraja! Ne znam šta da vam kažem. Mama plače, komšiluk priča. Trpimo užasne stvari zbog nje. Ovo da je napravila drugi dan. Da je peti mesec, neka simpatija, pa i da razumem, ali ovo... Ovo je katastrofa! Ne mogu ovo da podnesem - poručio je Darko.

