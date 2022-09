IMAM NJEGOVE PRIVATNE SNIMKE Novi zadrugar otkrio ŠOK detalje o Baki Prasetu i njegovoj devojci, javno obelodanio sve o njemu!

Bilal Brajlović, novi učesnik Zadruge 6, pred ulazak u rijaliti izneo je niz nepoznatih detalja o Baki Prasetu i njegovoj devojci Anji, ali je pecnuo i brojne druge rijaliti ličnosti.

Bilal je ovom prilikom ispričao čime se bavi, a onda je izneo nepoznate detalje o jutjuberu Baki Prasetu.

- Pre tri godine sam snimao za jutjub i onda me nije bilo zbog privatnih razloga. Nedavno sam se vratio, udario sam odmah na Baku. Bio sam s Anjom, on mi je brisao klipove. Baš sam ga dobro zaje*ao. Navukao sam ga posle mesec i po dopisivanja, predstavio sam se kao agencija, pa smo se i lično videli. Imam privatne njegove snimke gde priča skroz drugu priču. I to će izaći sve kako on priča i što se tiče Anje i mene i sve.

Bilal dolazi iz Sarajeva, a u rijaliti ulazi, kako kaže, da pobedi.

- Jedan jedini Lil Broks, dolazim iz Sarajeva i imam 23 godine. Bavim se jutjubom, video produkcijom. Ne znam šta da vam kažem, emni je bitno da je meni lepo u životu. Svi pitaju čime se baviš, a niko ne pita jel ti lepo u životu?

Jel voliš da ogovaraš?

Ne, ali kad je neko jak kao Krisijan Golubović i Filip Car. Takve volim da udaram, da gazim.

Jel to znači da ćeš ako oni uđu ti direktno pucaš verbalno na njih?

Da. Neću ja Necu, Pecu. Biću uz njih ako ih neko bude dirao, jer je najlakše njih udarati. A kad dođe Kristijan tamo nešto ovo ono, nisam ja ušao da ćutim. Kakav Car, Lil Broks je Caru car.

Da li ti je neka bivša zadrugarka zapala za oko, da te je privukla?

Pa ne mogu reći da nema.. sve su iste. Privukla me nije nijedna jer devojka koja ulazi u Zadrugu ne može biti moj tip devojke. Može biti za kombinaciju, za ovo za, ono da mi ne bude dosadno. Nije vam nešto izbor ove godine iskreno.

Jel si bio nekad sa nekom poznatom ličnošću?

Hahah pa bilo je, to svi znaju. Bilo je tu više cura. Volim noćni život, brz život. Ne želim kad ostarim da žalim što nešto nisam prošao.

Šta imaš protiv Kristijana Golubovića?

Mnogo lažnih priča priča on. U redu sve to, ali vidi ovako, imaš godina koliko imaš, prosiš na tik toku i na donacijama. Dožeš meni na tik tok i jutjub, što amngupe ne izađeš na ulicu i pričaš. Gde ste videli da se pravi kriminalac snima na tik toku? Izađi na ulicu.

Jel se plašiš susreta sa njim?

Ne plašim se ja nikog osim dragog Boga.

