"VOLELE BI DA BUDU NA TVOM MESTU!" Kristijan STAO na Anitinu stranu nakon što su cimerke UROTILE protiv nje, a ovo joj ZAMERA!

iskren do srži!

Nova zadrugarka Anita Stanojlović ušla je u sukob sa većinom ukućana, a dok su je jedni žestoko kritikovali, Kristijan Golubović stao je na njenu stranu.

- Mi ovde ne možemo da dođemo u komunikaciju sa svima i prava je izabrana. Ja sam bila u šoku taj dan, od mojih stvari, pukli su mi svi nokti i neke druge stvari i stvarno nisam shvatila ozbiljn. Sofija i ja smo bile na njihovoj strani - pričala je Tijana.

- Ako je uradila korekciju grudi, svakak joj čast, jer mnogi nisu primetili. Legitimni je pobedila zbog proporcija, najbliža je kriterijumima. Kad odate nekog šta ste sa njim intimni uradili, zove se cinkarenje i to je jako loše. Meni su mnogo puta žene tkao uradila i to više boli nego da si ga prevarila. Ustvari, ti si ga prevarila, a ne znam cilj. Kako započinje ovo? Zašto uvek Miss i Mister prvo da bi se među muškarcima osvojilo i da vidimo ko će prvi da komentariše. Za Maju šta god da smo rekli nju baš boli briga, a ti si se primila. Danas liješ suze ceo dan, a to ćemo pričati. Ovde su devojke malo zaljubljene u Marka i volele bi da budu na tvom mestu - govorio je Kristijan.

Podsetimo,Anita Stanojlović i Marko Marković od useljenja u Belu kuću gotovo da su bili nerazdvojni, a simpatije koje su imali jedno prema drugom uopšte nisu krilu, a onda su na iznenađenje svih odlučili da završe odnos pre nego što je i počeo.

Kurir.rs

Bonus video:

05:40 Kristijan Golubović stigao u Zadrugu