ALEKS JE STANIJINA IMITACIJA, BRANI SE DA NIJE PROSTITUTKA, A JESTE: Kristijan urnisao Dejanovu devojku, oglasila se njena MAJKA!

Rijaliti učesnik Kristijan Golubović nema lepe reči za cimerku Aleksandru Nikolić koju ne prestaje da ogovara.

On je kod "Drveta mudrosti" izneo svoje stavove o zadrugarki, a potom se oglasila njena majka Slovenka.

"Ona je uvek bila prepotentna, a glupa. Ona sebe brani da nije prostitituka, a znamo i ona i ja da jeste. Udara nisko, a ja znam mnogo, isto i za Staniju, ja ćutim dok me ne diraju, kada me pipnu kreće haos. Ona misli da je kupusar iz Futoga iza nje, ali ništa. Ja sam ovde bio i pre i posle Aleks. Ako si prostitutka nek' ne čačka mečku. Imitacija je, kineska verzija Stanije, trudi se da bude riba, a u cirkusu je. Ona je kao neka dama sada, a kao popravila se ali to je sve veštački, zbog scene, zbog kupusara i hvala bogu da joj je neko pomogao da se promeni, a ne da se j*be sa likovima iz Bujanovca. Razočarala me je u pabu i sada isto. Ona misli da je neka bitna, ali nije znamo sve njene afere, Car, Janjuš, pa i ja. Ja sam mnogo ga budem sa Aleks, ali nisam hteo, ona majmunska usta, nije to za mene, doduše sada bolje izgleda, ali sada je kao mala teglica za džem. Ona je bila kao šupak od pavijana. I Maja je preterala, kao Dženet Džekson je, ali njoj stoji, ali drugima ne stoji", rekao je Kristijan.

"Ko će šta reći, to ćemo tek da vidimo, a ja ništa neću da kažem! To što je on rekao, to ništa nije istina, a samo nek priča šta god hoće. Šta je radila u Bujanovcu?! Šta je radila?! Ma, kakvi, to nije istina! Da vam ja kažem - moje dete je sve reklo u prošloj sezoni, od A do Š! Bila je u tom Bujanovcu 15 dana i vratila se, a iste te koje su bile dve, tri godine, šta su one radile? A svi komentarišu i maltretiraju moje dete. Ja nisam mala maca, javna ličnost sam bila 25 godina, nisam ni glupa, ni naivna. Demantujem svaku Kristijanovu reč. Pitajte njega što mu toliko Aleksandra bode oči", rekla je Slovenka, pa dodala:

"Bog je najveći, sve će da mu se vrati. Njena suza je teška! Moje dete i ja smo lile suze godinama - osam godina se lečila, imala je konce, pa ušla u "Zadrugu", sad joj se to inficiralo... Ali se drži hrabro, ali ona je borac! Mrze je jer je vole ljudi, dobri ljudi čitaju dobre duše, a one satane čitaju satane! Moje dete nije satana, već božije dete, pobožna je kao njena majka. Ne mrzi nikog, ne pravi smicalice, ali neće više da ćuti. Šta mislite, kako mi je sinoć bilo? Da li mislite da nisam plakala, da sam spavala?! Nisam oka sklopila."

