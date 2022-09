MARINA PODELILA VELIKE BUDŽETE NAJVEĆIM ZVEZDAMA RIJALITIJA: Opisala Maju, Miću, Ćertića, Mikija, zbog ovog su dobili NAJVIŠE!

Ovonedeljni vođa Marina Popović delila je budžete učesnicima, a na red su došli oni koji su dobili najviše novca.

Prvi veliki budžet Marina je dala Kristijanu Goluboviću, a onda je pohvatila neke od iskusnijih zadrugara.

- Zadrugari kao što su Mića, Zorica, Miki, hvala vam što ste nas prihvatili, ono što ne znamo, priđemo, tu ste da pomognemo, mogu samo zahvalna da vam budem. Zato veliki budžet dajem Zorici. Pored ovog što sam rekla, zaista mi se sviđa njen nastup u ovom rijalitiju i u prethodnim, ona kaže ono što jeste. Nekad zna da bude gruba, ali to nije iz zle namere, nije pokvarena. Sve govori iz dobre namere. Izuzetno je dobar čovek. Sve što može da pomogne, uvek je tu - istakla je Marina.

foto: Printscreen/Zadruga

- Idemo na Miću, isto veliki budžet. On je čovek koji je drži i ove mlade zadrugare, kalkuliše, želi da smiri situaciju, da ovaj šou traje. Sviđa mi se što se uvek nađe da pomogne, ništa mu nije teško. Da li je to razgovor, da se podele baterije, bilo šta... - rekla je Popovićka.

foto: Printscreen/Zadruga

- Mikija nisam poznavala ranije, pružio mi je ruku prijateljstva, hvala mu. Vidim da je zaista prijatelj i drug. Primetila sam da ima želju da pomogne drugim zadrugarima da dođu do izražaja - nastavila je ona.

foto: Printscreen/Zadruga

- Veliki budžet i za Maju Marinković, ona je zvezda rijalitija, njoj to leži. Bez pardona otvara svoj život, sve što radi, radi javno. Ne stidi se ničega, znači da joj to prija, to je možda njena buduća karijera: Nije iskompleksirana - poručila je Marina.

- Uroš je dobar rijaliti igrač. Dobiće veliki budžet. Sviđa mi se što je na strani žena. Zna da odbrani, što je jako dobro. Bez obzira na to čime se one bave. Svakoj ženi je potrebna zaštita. Tu me je povukao da ti dam veliki budžet. Naravno, imaš svoju karijeru, imaš svoj život - dodala je Popovićka.

