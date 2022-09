OVO JE UZROK SVAĐE KRISTIJANA I ĆERTIĆA? Golubović ne može da dođe sebi od besa, pa otkrio ZBOG ČEGA kaskader NASRĆE NA UČESNIKE!

Nakon što je nasrnuo na Uroša Ćertića, Kristijana Golubovića su zadrugari odveli u pab kako bi ga smirili, a on je tom prilikom nastavio da peni na kaskadera.

- Smiri se brate molim te - vikao je Emil.

- Pi**o jedna smrdljiva - besneo je Kristijan.

- Pustite ga malo, maltretira ljude. Nemoj to, gleda te Kristina, čekaš bebu- rekla je Zorica.

- Ja znam to, ceo život ne volim nepravdu. Ti da si najgore go**o, imam granice, razumeš? Udari dečka kolenom u mu*a iz čista mira. Ja mogu da razumem da je (Jelena) polije jedanput, a ne pet puta, da se gurkaju i ostalo - rekao je Kristijan.

- Ajde što je Jelenu izmaltretirao, on i dalje ide, ne odustaje - rekla je Zorica.

- Rekao sam mu da izađe napolje. Prepire se mala Tamara sa Džounsom, to su deca, ajde malo Tamara preteruje. On ga je šutnuo kolenom u mu*a. Ja kažem skloni se, on opet navaljuje. Pedeset puta sam mu rekao da se smiri, on opet. Ovaj dečko nije kriminalac, on je pevač. Smeta ti to što peva? Pevaj mu i ti. Ovo je rijaliti - besneo je Golubović, pa je nastavio:

- Čovek je preplakao Vardar, duša mi se cepa. Zašto maltretiraš čoveka? Ja mogu da maltretiram i bugarina, ali to nije poenta. Šta sam dobro? Pljunuo ga pet puta za vreme sastanka. Je l' on to zaslužio? Rekao sam mu da ga ne dira fizički, nek peva. Ti (Zorica) mazala marmeladom, polivao sam ja Jelenu. Nema smisla. On od kada Maja nije izabrala njega, dodirnuli smo mu kompleks za Maju - rekao je Kristijan.

- Počelo je na izboru za mistera, pa je nastavilo sa Majom - dodala je Zorica.

- Zorice, znaš me od malena. Ja kad vidim nepravdu, moj brat je krenuo na čoveka i ja sam ga ošamario. Svi su mi u gradu zamerili što sam ga ošamario, ali ja imam prava. Ja nosim taj greh, ali znam zašto - rekao je Kristijan.

Podsetimo, nakon što je došlo do žestokog sukoba između Kristijana Golubovića i Uroša Ćertića na kojem je Golubović nasrnuo na Ćetića pa je obezbeđenje moralo da reaguje, Veliki šef je doneo hitnu odluku i kaznio Golubovića tromesečnim honorarom.

