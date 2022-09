REŠAVA SE PROŠLE LJUBAVI! KRISTINA MOŽE DA ODAHNE! Golubović pred Zadrugu podneo zahtev za razvod crkvenog braka od Ivane

Kristijan Golubović podneo je zahtev za razvod crkvenog braka od Ivane Veljović, saznaje Kurir. Iako je donedavno pričao da to nikad neće uraditi, ipak se predomislio jer njegova trudna verenica Kristina Spalević ima želju da mu sudbonosno "da" izgovori i pred Bogom.

foto: Printscreen/Zadruga

- Sa Ivanom sam venčan u crkvi jednom i zauvek! I za sto godina ću o njoj misliti da je najposebnija osoba u mom životu! Da bismo se crkveno razveli, treba patrijarh lično da nas rastavi, a ja na to nikada ne bih pristao - rekao je on za medije pre godinu dana. Međutim, kada smo pozvali Kristinu, ona je detaljno objasnila kako je došlo do promene. - Kristijan i ja ćemo se, ako bog da, i pre rođenja deteta venčati opštinski. I crkveno venčanje će biti. Ja to planiram da bude kad detetu budemo pravili krštenje. Ne verujem da će zbog "Zadruge" stići da se konačno razvede i da se venčamo u crkvi. Meni je više stalo do crkvenog braka nego do opštinskog. Opštinsko da, zbog papira i svega što treba za dete, a i sviđa mi se njegovo prezime. Mi smo poslali mejl u parohiju u Nemačkoj gde se venčao. On je pričao da neće da se razvede u crkvi sve dok nisam krenula da se pričestim posle posta. Sveštenik me pitao da li planiram venčanje u crkvi, rekla sam da bih volela, ali da mislim da je to previše komplikovana procedura, pa smo stali s planovima - priča ona i dodaje:

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

- Objasnili su nam da to sve ide brzo i da se rešava za desetak dana. Isto veče smo poslali mejl u Nemačku, u Crkvu Svetog Save. Ostalo je da odemo u parohiju kojoj pripadam da se podnese pismeni zahtev, i to se rešava do mesec dana, tako da će Kristijan biti uskoro crkveno iliti bračno slobodan čovek. Kristijan sa Ivanom nije venčan u opštini, samo u crkvi, tako da ćemo nas dvoje da obavimo i jedno i drugo - poručuje ona.

foto: Damir Dervišagić

Kristina ne krije da jedva čeka da postane gospođa Golubović i veruje da će venčanje s Kristijanom da joj donese samo lepe stvari u budućem zajedničkom životu.

foto: Kurir

Ljiljana Stanišić

00:34 Karleuša dobila poklone od Milice Pavlović