MARKO MARKOVIĆ JE MUŠKA STANIJA! Peca i Neca POTKAČILI manekena, pa izneli OVE stvari o NJEMU! (VIDEO)

Predrag i Nenad Lazić, poznatiji kao Peca i Neca su nedavno potkačili manekena Marka Markovića.

Naime braća tiktokeri su izjavili kako nemaju ništa protiv manekena, te da često zajedno sa njim zapevaju u Beloj kući i spavaćoj sobi.

- Nije da ga ne podnosimo, on jednostavno nema svoj stav! On nije branio Staniju kad su je napadali. Marko je besneo na Jelenu Golubović i Sanju Grujić, ali kad ga je potkačio Ćertić za Staniju, on je zaćutao - rekao je Neca, na šta se Peca nadovezao:

- Nemamo ništa protiv Marka, pevamo zajedno, zezamo se i to je to, ništa loše o njemu - rekao je Peca, da bi se Neca nadovezao i dodao:

- Marko Marković je u stvari muška Stanija. On se mota i zavodi tri, četiri različite ribe, a u suštini ga zanima samo jedna - rekao je tiktoker.

Podsetimo Marko Marković važi za jednog od najlepših takmičara, koji su učestvovali u Zadruzi i već je uzburkao ženski deo Zadruge 6 svojom pojavom, te se za njega trenutno najviše bore Milica Veselinović, Anita Stanojlović i Ana Spasojević, a naravno tu se mota i Maja Marinković.

