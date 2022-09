STANIJIN MARKO I MAJA PRIČAJU U ŠIFRAMA! Evo šta se dešava u izolaciji, a onda se i poljubili!

Ovonedeljni vođa Marina Popović odlučila je da za potrčke postavi Maju Marinković i Marka Markovića, čiji odnos je svima sumnjiv, iako starleta ističe da su oni samo dobri drugovi. Sada se pojavio snimak iz izolacije na kojem se čuje kako Marinkovićeva i zadrugar pričaju u šiframa, a na kraju je pao i poljubac u obraz.

Maja je Markoviću pričala o nekom od zadrugara, ali s obzirom na to da su pričali u šiframa, ne zna se na koga je mislila. - Veruj mi, ja imam dobar osećaj. Kad nešto snimim, to je to. I mislim da ona... Ja ti kažem, provalila sam... - govorila je Maja.

- Moguće - dodao je Marko, a nakon toga su se poljubili za laku noć.

Nedavno je o odnosu Maje Marinković i Marka Markovića govorila i njegova bivša devojka starleta Stanija Dobrojević.

