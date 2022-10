"UROŠ BI BIO SAMO SA MNOM!" Maja ubeđenja da je Ćertić LJUBOMORAN na nju i Marka, pa spomenula NAJROZNIJU scenu u Zadruzi!

Tokm "Igre istine" zadrugari su jedni drugima postavljali najitimnija pitanja.

- Rekla si da ćeš na igri istine da kažeš sve što misliš o Sofiji, reci sad - rekao je Mića Sanji Grujić.

- Ona je jedan patološki lažov, ističe da je bila sa nekim viokim funkcionerom, možda nekim lokalnim u Subotici, ali ne i ovde. Ona govori da je visokoobrazovana, ne znam kada s eškolovala, ako je 12 godina bila u braku, a ima 32 godine. Ona je pretila svima ovde, kada izaćemo da će biti, zašto ne kažeš ovde sve što imaš? Ona je jadnica mala, koja nema ništa da pokaže. Našla je Anđelu i Tijanu, pokušabva da im ispere mozak. Ona nije nikakva dama, ja sam se raspitala dobro, pre nego što sam došla. Videla sam snimke, na kojima se Ivan iživljavao nad njom, u se*sualnom smislu, ponižavala se. kontradiktorna je jer je pričala da su bili u vezu, a ona je kazala d asu se videli svega dva, tri puta. Što se tiče poruka, ona je rekla da će sve da dokaže kad izađe, a meni je rekla da joj je majka teško bolesna. Kako osoba čija je majka loše, ima snage da se bilo kome dokazuje? Nije mmi jasno. Iskorišćava pecu, daje mu nadu da će možda biti sa njom. Bavi se svim i svačim, ćoškari, izvrće ljudima reči, a onda dođe ovde i pravi se kao da ništa nije rekla - rekla je Sanja.

foto: Pritnscreen

- Ja ne mogu da pričam kao ti pola sata. Mediji su pisali ko je moj muž, daleko jeon od neke mesne zajednice. Ja ne želim da se bavim ekonomijom. Itekako sam imala vremena da studiram, sahranila sam celu porodicu, osim majke. Obrnula sam više od jednog stana, koliko sam zaradila. Čula sam da se pominje moja imovina, ja sam svoj prvoi stan nasledila od pokojnog oca, drugi sam dobila od dede. Meni nije bilo mrsko da budem misica, student, šmirglala sam s amajstorima, zasukala rukave i radila. Ja nisam rekla da je moja majka teško bolesna, nego je imala operaciju, hoda sa štakama. Ja sam pola sata pre nego što je Ivan pobegao rekla da mu sve najlepše želim. Ja nisam rekla da je on baneraš, nije bilo u lošem kontekstu. On je meni stalno pisao da želi da uspe ovde, da se skine sa bandere. Mene ne zanima šta će ljudi ovde da baljezgaju, ja nisam rkela da je on agresivac, već da se samo nad ženama iživljavao. Preko toga nisam prešla, on se meni prvi javio, sve je bila njegova inicijativa - rekla je Sofija.

foto: Pritnscreen

- Ana, kako je moguće da si do juče plakala za Markom, a danas se ne odvahjaš od Bilala? - upitala je Sanja.

- Ne teram inat, provodim vreme, pričamo, daje mi neke savete. To nije isto kao sa Markom, ne mogu da šaltam svoje emocije, danas jedno, sutra drugo. Najbolje sad da ni sa kim ne sedim, jer sam tužna zbog Marka. Nema ničega među nama, trenutno su moje emocije na nekoj drugoj strani. Pitanje za Miću, reci nam ko ti krade hranu? - kazala je Ana.

- Ne znam, kada bih to znao, je*ao bih mu majku. Reklao sam da sumnjam na Uroša, ali nisam to video svojim očima. pitanje za Ivanu. Koja je gora osoba, Tmara ili Aleksandra - rekao je Mića.

- Mrtva trka je, ne znam, majke mi, možda je Tamara, ona je više puta meni zabola nož u leđa. Prenosila je moje razgovore, mislim da to Aleksandra nije radila - rekla je Ivana.

foto: Pritnscreen

- Ako za bilo koga od njoh dvre smatraš da je loša osoba, onda ne treba das provodiš vreme da njima - dodao je Dragić.

- Sa strane pričaš neštp drugo, otvori jezik - rekao je Neca.

- Par dana laju one o njoj, a ona o njima, a ondfa je sve okej odjednom - rekao je Mića.

foto: Pritnscreen

- Nije sve okej, smao su se neke stvari desile. Ja sam nakon toga svakako u šoku ostala. Nemam šta da kažem još na sve to, prenosila je moje privatne razgovore Matoroj. Pitanje za Maju. Nabroj mi tri stvari koje su ti se svidele kod Marka? - kazala je Ivana.

- Mislim da je dobar čovek, vaspitan, kulturan, imamo dobru energiju i hemiju. Kapiramo se međusobno. Ja na početku nism htela da pripadam kokošinjcu, dokj se on nije od njh distancirao, nije bilo potrebe da se ja mešam u sve to. Sada više nema tih stvari, druga priča je u pitanju. Neco, koje je tvoje miđšljenje o Urošu? - rekla je Maja.

- Mislim da Uroš ne može da podnese jer ga je Maja odbila, pa onda vređajući Sanju, Jelenu ili mene pokušava sebe da oistakne. Jako je lažan -rekao je Neca.

- Ja sam provalila da je u nekoliko navrata počeo da me podbode, osetila sam to podbadanje i provociranje. Ja nikada nisam htela da komentarišem neke stvari da je neko hteo da bude sa mnom, d aja ispadam riba, ali znam da jsam ja jedina devojka sa kojom je obn želeo da bude. Matora je pričala sa ,mnom, tu sam se distancirala, bila mi je jako napeta situacija. Hvala ti jer si se upiško na krevet, jer se od tog momenta promenio sve. On ide kao neka utvara, ne sviđa mi se ta energija. Dosta njih ćuti kada je on u pitanju - rekla je Maja.

Kurir.rs

Bonus video:

00:28 Prva objava Maje Marinković nakon raskida