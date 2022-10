KIJA I MILAN ZAKOPALI RATNE SEKIRE? Kockareva ponovo u ljubavi sa voditeljem, usledio ŠOK OBRT na iznenađenje SVIH

Kristina Kija Kockar i voditelj Milan Milošević, su bili izuzetno dobri tokom emitovanja Zadruge 1, u kom je Kockareva i pobedila. Uvek je držao “njenu stranu”, a onda je odjednom prijateljstvo naprasno prekinuto, a sada se desilo nešto neočekivano.

Naime, dosta se šuškalo o njihovom odnosu u proteklom periodu, a njih dvoje su se sudeći prema fotografijama pomirili.

Prvo je Milošević okačio na svoj instagram sliku sa Kijom uz poruku "Kija Kockar i ja kad smo bili mali" a zatim je i Kija ripostovala istu fotografiju.

Da li je ovo samo zakopavanje ratnih sekira, ili sledi ponovono uspostavljanje prijateljstva ostaje da vidimo.

Podsetimo, Milan je svojevremeno za medije, progovorio o prekidu prijateljstva sa Kockarevom, i tom prilikom je priznao, da mu je ona zamerila neke stvari:

- Sve što se izdešavalo između nas dvoje, nije ni bilo prijateljstvo, mi smo bili prijatelji u rijalitiju, ja sam stao iza nje, zbog njene priče, ali kasnije su nam se putevi razišli, ali sve mislim da je bilo na silu, da to nije bilo iskreno. Svako je krenuo svojim putem, došlo je do nekih nesuglasica tokom učešća njene majke, ona je meni zamerila neke stvari, ali ja nisam hteo da se raspravljam. Nekad komentarišemo dešavanja na estradi, čujemo se, čestitamo posebne dane, ali nije to kao pre - ispričao je Milošević za "Republiku".

