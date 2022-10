BOLNA ISPOVEST KIJE KOCKAR O OCU: "Kad je UDARIO majku, komad STAKLA joj se urezao kod oka" Detalji koje javnost nije znala

Pevačica Kristina Kija Kockar govorila je o svom životu, detinjstvu, ljubavima ali i traumama koje su ostavile trag i koje nikada neće moći da zaboravi.

Kristina je na samom početku razgovora otkrila kako najčešće provodi nedelju i šta je ono što joj priređuje najveće zadovoljstvo vikendima.

- Uglavnom se odmaram ili viđam sa prijateljima, neka kafa, bioskop... Možda večeras i odem u bioskop. Moj život može da bude film, ali trenutno je možda horor. Šalu na stranu, nema tog filma koji mene može da opiše, recimo da bih od svakog filma bilo po malo. Možda i drama i ljubav, malo horora, ima tu svega - rekla je Kija.

Kija se osvrnula na borbu nasilja nad ženama, pa priznala da li se i sama suočavala sa istim problemom.

- Suočila sam se sa psihičkim nasiljem, za to kažu da najviše ostavlja posledice. Ja sam neko ko najviše osuđuje nasilje. Što se tiče moje porodice, samo sam jednom to videla. Moja baka, takođe je bila neko ko je trpeo nasilje... Prvo sećanje koje imam kao dete, tati sam bila do visine kaiša... Desilo se jednom i nikada više, nije dozvoljavala da se to ponovi. Nažalost, moje drugarice su to doživljavale više puta... Meni je majka dala primer šta nikada u životu ne treba da dozvolim. Imala je naočare taj dan, kada ju je otac udario i komad stakla joj se urezao tu kod oka, ali sve se završilo kako treba - rekla je Kija.

Kija je otkrila da li je ikada sa svojim ocem porazgovarala na temu nasilja nad njenom majkom i priznala kako se nosila sa tim sve naredne godine.

- Nisam mu nikada postavila to pitanje, ali neka druga jesam. Znam zašto je to uradio. To je jedan vid nemoći, kukavički, kada ne možeš verbalno, prelaziš na nasilje... Kada sam prvi put pričala sa njim na tu temu, nisam ništa pitala jer nema potrebe, nema opravdanja za to. Krivo mi je što nije odgovarao za to. Nisam ljuta na njega, jer moj otac nikada nije digao ruku na mene, a na majku sam ponosna kako je odreagovala i tada i kasnije. Da je on sada živ, ne bih se libila da ponovim da je njegov potez bio nešto najgnusnije što je mogao da uradi. Kasnije mislim da je shvatio da je pogrešio, jer je umro sam. Iz svega sam izvukla dobru pouku, a to je da ništa ne treba trpeti - istakla je Kija u "Premijeri - Vikend Specijal".

