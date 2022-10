ISPLIVAO SNIMAK NA KOM ALEKS NIKOLIĆ LOMI SVE PRED SOBOM! Bacila bubicu, RAZBILA TANJIRE, zadrugari u šoku, a ona JECA NA SAV GLAS

Aleksandra Nikolić danima ne može da se smiri zbog "afere čokoladica".

Niame, ona se uplašila da je svojim potezom ugrozila vezu sa Dejanom Dragojevićem, pa sve vreme plače.

Sada je isplivao snimak na mrežama gde je Aleksandra u naletu besa bacila bubicu i lomila sve pred sobom, razbila je i tanjire, a onda se osamila i plakala na sav glas.

Zadrugari su u neverici posmatrali i nisu mogli da veruju šta radi.

Dejan Dragojević oglasio se i bez dlake na jeziku prokomentarisao sve aktuelne teme u koje je u tekućoj, šestoj sezoni "Zadruge" upletena njegova izabranica Aleksandra Nikolić.

- Idelano je odradila, nego ne sme da kaže jer će joj Maja uniptavati stvari, kao što je i rekla, a Aleks nije zdravstveno spremna za to... Dve muve i osam komaraca jednim udarcem. Ja bi prvi napio Jajoglavog Cikuzanta i gledao za 400 dinara kako se neko bori za kadar... Prva muva on, druga muva CC Maja, koja je natapirala kosu B vitaminom... I sve to po akcijskoj ceni od 400 dinara bez da uprlja ruke. Prvo moje pravilo jeste "prijatelje drži blizu, neprijatelje još bliže"! A komarci su one devojčice što jure za njim - kaže Dejan

Kurir.rs/M.M.