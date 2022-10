"POTVRĐUJU SE STVARI KOJE SAM PRIČALA! VUK DLAKU MENJA" Dalila se oglasila posle Miljanovih reči, bez dlake na jeziku poručila OVO

Miljan Vračević, tokom svoje emotivne ispovesti i priči u kojoj je otkrio detalje o prijateljstvu sa Davidom Dragojevićem.

On se dotakao i Dalile Dragojević, ali i sukoba sa njom, kao i njenog učešća u petoj sezoni Zadruge. Vračević je progovorio o raspravi sa Dragojevićkom, ali i komentarisao njeno zaljubljivanje u Filipa Cara i odnos sa bivšim mužem.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja tu ništa ne bih dodavala, ni oduzimala. Vreme je najbolji pokazatelj svega, mada neke stvari koje su sada isplivale na površinu od strane mene su odavno rečene još u sezoni pet, a sada se samo potvrđuju. Vuk dlaku menja ali ćud nikada. Mislim da sam i suviše rekla, sada žurim, obaveze me čekaju i nemam vremena da se bakćem sa pričama iz prošlost. Hvala vam na pozivu i na obaveštenju - izjavila je Dalila povodom Vračevićevih reči.

foto: Printscreen/Premijera

Podsetimo, evo šta je Miljan govorio o Dalili:

- Dalila, to što se zaljubila nije ništa loše, loše je samo to što ga je šamarala kad se posvađa sa Carem, sve ostalo, svaka joj čast. Sve je to odlično iznela, nikoga nije imala... Šta se dešava... Ova mučenica dolazi, okej kao promenila se, ja to prihvatam. Ona kada je ulazila, rekao sam Dejanu preko prozora... Mislio sam da ona sve zna.

