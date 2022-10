OTKRIVENI DO SADA NEPOZNATI DETALJI Evo koliko je ovaj zadrugar pomogao Davidu kad je Dejan bio u bolnici, u sve upletena i Dalila

Miljan Vračević, ogolio je dušu Super Cveti i ispričao koliko je pomogao Davidu Dragojeviću kada je njegov brat Dejan, prošle sezone završio u bolnici, pa otkrio detalje koje do sada javnost nije znala.

- Mi ne kujemo planove, a ona devojka ne može to da pokrije. Ona ima trip da je ona poslata ovde da zaradi pare za njih (porodicu Dragojević). Ako si ušla nakon afere sa Janjušem, sa Carem, sa Osmakčićem... Nakon pet dana uđeš u priču sa Dekijem, okej, da se razumemo, on je bio nikakav, povređen... Dalila, to što se zaljubila nije ništa loše, loše je samo to što ga je šamarala kad se posvađa sa Carem, sve ostalo, svaka joj čast. Sve je to odlično iznela, nikoga nije imala... Šta se dešava... Ova mučenica dolazi, okej kao promenila se, ja to prihvatam. Ona kada je ulazila, rekao sam Dejanu preko prozora... Mislio sam da ona sve zna. Mene je David zvao posle ponoći kada je bilo ono prošle godine... Bio sam po svim klinikama, tražio ga, išao sam da vidim gde je i kako je... Smirivao sam Dejana, da ne vozi brzo, da sam ja tu uz Davida... Pustio sam ih kasnije da ga obiđu... Kada se vratio u kuću, ostavio je Dalilu zauvek. Ku*ac bi se on snašao da ja nisam bio tu da im se nađem... Nakon svega smo sedeli svi zajedno na pumpi... Sa sve njegovom majkom... Njega sam posle sam zapratio nju i njega, cela Srbija je bila uz njih... Nešto sam prozivao Dalilu, pa mi je ona uzvratila... Bukvalno smo se čuli, rekla mi je da je svi za*ebavaju pa zar i ja... Posle sam sve obrisao i nisam nikada više... Stvarno nikada ništa nisam loše mislio ni o njoj ni o Dejanu, ni Aleks... - govorio je Miljan.

- Svako ima prava da radi šta hoće, ali to njeno ''Deki, volim te'', ''Deki ovo, Deki ono...'' Kada je on bio da je vidi, ona je nešto bila kisela nakon toga, plakala zbog stvari koje navodno nije dobila... Posle je rekla da se plaši da se ne zaljubi, ne znam ni zašto je to rekla... Ona je zauzeta devojka... Pitala me je i šta hoće Bilal od nje, ja sam joj objasnio da je ona sada neki trofej... Jer zbog Dejana i nje, sada ko god da se zakači, upašće u prvi plan jer je ona sada aktuelna... Mislio sam da ona ima nekih 28 godina, a kada sam čuo da imam 24 šokirao sam se... Prvo sam mislio da je glupa, a onda skapirao da je samo klinka i da joj neke stvari ne možeš objasniti - nastavio je Miljan.

