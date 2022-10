OPLELI ŽESTOKO PO ZADRUGARIMA! Zvezdan Slavnić i Miljan Vračević nisu poštedeli nikog, evo šta su sve rekli (VIDEO)

Zvezdan Slavnić i Miljan Vračević nedavno su komentarisali ponašanje pojedinih zadrugara, te su tom prilikom izneli svoj sud.

- Kristijan je ih je u pabu hranio, oblačio, čuvao, a oni se njemu brecaju kad im kaže "Počistite ovo" - rekao je Miljan Vračević.

- Znaš kad bih ja dozvolio da se tako spustim. Ja ću da pričam sa svima isto, a da li će to da ukapira ili neće... Ponašam se isto kao i napolju. Ja sam se iznervirao za izolaciju jer nisam to očekivao na takav način. Ja Boži nikad nisam rekao "Jedi g*vna", a reklo mu je njih 400. Ja njemu to i da kažem, mislim da mi ne bi odgovorio iz nekog poštovanja - pričao je Zvezdan.

- Imaćeš 40 ljudi koji te poštuju, a 10 od kojih se najmanje nadaš. Nisam ja ne znam šta uradio, kad bi meni nešto zasmetalo - dodao je Miljan.

- Nisi meni ništa uradio - poručio je Slavnić.

Sva je prilika da se njima dvojici ne dopada kako se pojednci ponašaju, ophode i razgovaraju, te su izneli svoj sud o tome kako se mnogi bahato ponašaju i nevaspitano, kako nekad ne umeju ni da se jave i kažu "Prijatno", dok se obeduje, te ne poštuju starije i kad im neko nešto učini.

