"DA NISAM KARAKTER, TRI PUTA BIH SE UBILA" Milica Dabović otvoreno o ljubavi i fatalnim greškama: Naivna sam...

Nekadašnja košarkašica, a današnja zvezda sajta za odrasle, Milica Dabović, progovorila je o ljubavi.

- Ja sam kao mala volela "Lepoticu i zver". Često ga gledam i dan-danas, to mi ostavlja najveći utisak... Da ljubav postoji, da l' je čovek zver ili nije, ako je prava žena ona će u muškarcu pronaći ono najbolje i pretvoriće ga u princa! Da l' sam ja pronašla zver? (smeh) Pa, znate, je l'... Da pričam opet o ljubavnom statusu... On će ostati da sam ja srećna u ljubavi - rekla je, pa otkrila da li uči na svojim greškama u vezama:

- Ne, nikako! Grešim... Naivna sam, možda negde previše dozvoljavam ljudima, to me koštalo uvek! Uvek sam iskrena, direktna, otvorena, pristupačna, mislim da me možeš obrlatiti kako hoćeš! Ja verujem u sve - istakla je iskreno Milica.

Milica je, podsetimo, nedavno komentarisala uvrede koje dobija zbog skidanja za novac.

- Danas lakše podnosim komentare. Za sve što uradiš narod te osuđuje. Ja sam za svakoga imala opravdanje i u svakom nađem nešto dobro. Da nisam karakter tri puta bih se ubila, izvršila bih samoubistvo. Nije to lako podneti, ja sam naučila da me šamaraju i udaraju, ali da se dižem i sama sebi da govorim: "Idemo dalje, legendo, carice" - rekla je u emisiji "Bez filtera sa Sarom Miom".

