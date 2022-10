"REKAO JE DA NJU TREBA TUĆI, NASILNIK!" Dejan kivan na Mikija zbog Aleks, uzvratio mu DUPLO JAČE: Ne interesuje ga što ima ćerku

UI toku emisije "Pitanja novinara", izbio žestok sukob između Aleksandre Nikolić i Mikija Đuričića.

Tom prilikom, Miki je osuo drvlje i kamenje po Aleks, te se tom prilikom u sukob umešao i Lepi Mića, koji je istakao da je ona bila u vezi sa čovekom koji je imao 60 godina, kada je ona imala 17 godina.

Ovim povodom oglasio se Dejan Dragojević, koji je vrlo rado prokomentarisao ovaj sukob i tom prilikom nije štedeo reči na Mikijev račun.

- Miki je rekao da Aleksandru treba tući, poziv nasilnika osuđivanog za nasilje nad ženama. Kazna ga nije naučila ništa...Rekao je da je tata nije dovoljno tukao, nisu te dovoljno vaspitali, spominje joj porodicu i sve neke traume...Pa je pitanje za njega: "Da li on kao otac koji je već drugu godinu u rijalitiju, učestvuje u odrastanju i vaspitanju svog deteta koje je zensko?" Udarati toliko nisko je jako ružno, ja to volim, onda mogu da im vratim đonom...On se u petoj sezoni zakleo u dete da nikad neće ući više u rijaliti sa polu svetom, lošim ljudima i da će se posvetiti ženi, ali očigledno su mu interesantnije Majine si*e, Sanjino du*e, nego mlečni zubići i prvo slovo...Veliki roditelji, vaspitači, ali tuđih života...Što se njegovog života tiče vidi mu se na zubima, nije za džabe da pilot treba da ima zdrave zube to govori o dosta stvari - rekao je Dejan, a na pitanje kako reaguje na Aleksandrine suze je imao da kaže:

- Aleksandrinu suzu kad vidim na relaciji Beograd - Šimanovci, su kao od moje sobe do wc, sreća pa je brzo došla sebi...Ne daju joj da završi rečenicu jer im ne odgovara da čuju istinu žele da je izlude. Svete se meni preko nje, ali dao mi je nadimak Zodiak, nek zna da je nadimak proradio - zaključio je Dragojević za Pink.rs

