SA NJOM SU GA POVEZIVALI, A SAD GA RAZOČARALA! Zvezdan Slavnić otvorio dušu o Aleks, priznao da li se OGREŠILA o dečka Dejana

Zvezdan Slavnić progovorio je o Aleksandri Nikolić sa kojom su ga povezivali.

Zvezdan je na početku otkrio šta ga intrigira.

- Ne mogu da kažem da nije najozbiljnije ovo između Miljana i Aleksandre. Ne mogu da ne pogrešim ko se o koga ogrešio. Mislim da ona nije trebala njemu onako nešto da kaže, ali ono što je Miljan izneo ne mogu da ulazim da li je istina. Miljan je njima prišao i mislim da je stvarno prišao prijateljski. On nikad nije spomenuo Aleksanru da bih mogao da pomislim nešto - rekao je Slavnić.

foto: Printscreen/Zadruga

Da li se Aleksandra postupcima sa Bilalom ogrešila o dečka?

- Ne bih da ulazim u to, ali mogu da se složim sa Mikijem da je banalna stvar za koju je mogla da kaže da jeste. Da li se ona mahinalno branila ili šta je htela... Iskreno, ne znam, mislim da se nije ogrešila i da je bilo nešto ovako iz hira - govorio je Zvezdan.

foto: Printscreen/Zadruga

Kakva ti je Maja u odnosu sa Bilalom? - pitao je Darko.

- Šta znam... Vidi se da je nešto radi i da ima neka hemija. Da li je to jer je mlađi ili neozbiljan. Ona kaže da je takav tip muškarca radi, samo gleda to jer je mlađi. Ona voli da bude konstantno ludilo, to i sama kaže - pričao je on.

Ko se ove nedelje najviše srozao svojim postupcima?

- Ako gledamo da je Aleksandra sama rekla da je lagala, hajde... Mislim da je pogrešila kako je nastupila - rekao je on.

