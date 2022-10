NA OVO JE PALA IVANA ŠAŠIĆ? Bojan prevario pevačicu, priča se da je SPAVAO sa babama za pare, a sad se SKINUO u Zadruzi! (VIDEO)

Bojan Boki Simić, biviši partner pevačice Ivane Šašić ušao je u "Zadrugu".

On je tokom dana razgovarao sa Majom Marinković u radionici, a u jednom trenutku skinuo se do pojasa.

- Ova mala Anita bi volela da bude ja. Jadan dan me šminka i hvala joj na tome, drugi dan se ponaša kao bolesnica - rekla je Maja.

- Ti si napravila ime, ljudi znaju ko si. Ti imaš neki svoj fazon i to cenim. Nisi se uopšte promenila, bar prema meni - rekao je Boki.

- Mene su pitali da lči može da se očekuje nešto između tebe i mene, ja sam rekao da si mi sestra, drugarica, znam te od kad si bila dete. E sad, već je diskutabilno to za druge osobe... - rekao je Boki.

- Znam gde đavo spava - rekla je Maja.

Zadruga 6 - Zmijsko telo Bokija Simića - 18.10.2022. pic.twitter.com/YUmZg084a3 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) October 18, 2022

Inače, našoj redakciji javio se Zoran J., koji tvrdi da je sa Simićem bio cimer u zatvoru u Austriji, koji je otkrio njegove mračne tajne.

- Sa Ivanom sam se čuo posle izlaska iz zatvora. Ona mi je rekla da je sve što je on pričao laž. Kada sam joj rekao da ću se javiti kad dođem i da možemo da se vidimo u njihovoj kafani u Rakovici, ona se šokirala i rekla da oni nemaju nikakvu kafanu. Tada mi je ispričao da ju je on prevario sa nekom babom. On je spavao sa babama da bi zaradio koji dinar, u to sam siguran. Ivana je celu porodicu i njega finansirala. Ona nije znala ništa o tome šta je radio po Austriji, pet godina ju je lagao. Dno. Izbaciće ga iz "Zadruge" čim shvate koliki je lažov, loše mu se piše - završio je Zoran za Kurir.

