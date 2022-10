"PRIMITIVNI MOZGOVI IH NE RAZUMEJU" Svi sumnjaju da su Smiljić i Brendon samo drugari, a sad se oglasio bivši zadrugar!

Bivši zadrugar Damir Tepavac otkrio je kako gleda na odnos Branislava Radonića Brendona i Marka Smiljića.

Naime, Bela kuća već danima bruji o tome da su zadrugari potencijalni gej par.

- Nisam ispratio kako je počelo ovo. Ljudi su kreteni, oni svašta zaključuju jer vide Brendona i drugog lika...Mikica i ja smo mu rekli: "Je l' znaš šta radiš?", on je samo rekao da zna. Marko je svestan svoje se**ualnosti, ali ovo što ljudi zaključuju, to mu ide na ku**c - rekao je Damir.

foto: Printscreen/Red TV

- Kakvo je tvoje mišljenje o Brendonu? - pitao je voditelj.

- Meni je on intresantan za promatrati, malo je čudan, kao da je pao sa Marsa. Samo da Marko ne prsne pod pritiskom, prvi će Ivan Marinković da ga provocira - dodao je Tepavac.

foto: Printscreen/Zadruga

- Shvatio sam ga kao mnogo jakog, znam njegovo gledište na to. Čuo sam se sa njegovom sestrom, nju je začudilo to što radi, nadam se da neće da poklekne...Marko je sportista, sasvim je normalno da ga neki lik masira, a sada to ne razumeju ovi primitivni mozgovi... - rekao je Damir u emisiji "Pitam za druga".

