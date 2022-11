"MILJANA SE IŽIVLJAVA NAD NEDUŽNIM ČOVEKOM!" Marija zgrožena vrelom akcijom njene ćerke i Bebice: Odvratno mi je!

Miljana Kulić je ove sezone ponovo u ljubavnom trouglu, i to sa istim akterima kao i prošle sezone, Nenadom Macanovićem Bebicom i Lazarom Čolićem Zola.

ako je u emotivnom odnosu sa Bebicom, Nišlijka po ko zna koji put produbila je svoje emocije prema Zoli, te u više navrata istakla kako ga voli i da ne može bez njega.

Međutim, prošlog vikenda u Belu kuću uselio se i Macanović, te je cela priča dobila svoj rasplet, a Miljana jer rešila da se ipak vrati svom dragom. Kako je njihov odnos često propraćen turbulencijama, tako je bilo i sinoć, kada je Kulićeva iznenada raskinula sa Bebicom i poručila mu da pokupi svoje stvari, ali su ubrzo vrelom akcijom sklopili primirje.

Ovim povodom oglasila se Marija Kulić, koja je zgrožena zbog seksualnih odnosa Bebice i Miljane, i dodala da se njena ćerka iživljava nad Nenadom.

- Ma, katastrofa, da vam kažem, i sa tim intmnim odnosima! Znači kao da ne kažem šta i ko... To mi je odvratno, neću uopšte da komentarišem, to je katastrofa! A ovo raskid, pa pomirenje, da on seli stvari, to je klasično iživljavanje nad nedžunim čovekom! Eto tako, toliko o tome - zaključuje Marija besno.

