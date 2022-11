MILJANA SE PLAŠI MARIJINOG ULASKA U ZADRUGU! Kulićka moli da joj majka ne dolazi u rijaliti: "Ne mogu to da podnesem..." (VIDEO)

Miljana Kulić je odlučila da dokaže kako je njena ljubav sa Nenadom Macanovićem Bebicom iskrena i prava, priznala je da ne bi volela da njena majka uđe u rijaliti.

- Bebica je takav, on je požrtovan prema svojoj devojci, jako se lepo ponaša, radi pedikire, manikire, oblači joj čarapice... Kada sve uzmemo u obzir, normalno je i da spava sa njom. Ali, da li to radi iz straha ili ne, to ne znam - rekao je Zola.

- Plaši se, ali iz opravdanih razloga. Ja sam sigurna u svoje emocije, drago mi je što je sa mnom u izolaciji, jer ne bih mogla sada da zaspim bez njega. Da Nenad nije u izolaciji, svakako bih spavala okrenuta ka zidu, ne bih komunicirala sa Zolom. Miljana Kulić više neće biti rijaliti budala, zaista želim da prekinem ovu priču, ne želim više da se vuče... Ne treba mi priča sa Zolom - rekla je Miljana koja priznaje da su na nju uticale i reči majke Marije.

- Kada uđe Bebica, tu ne postoji više niko. Marija jeste uvek u pravu. Volim Bebicu, hoću da budem sa njim imam i planove sa njim, a sa ovim nemam ni planove ni ciljeve. Sa Zolom nisam imala ništa - tvrdila je Miljana.

- Jasno je da je Bebica došao sa stavom Marije, promenila se od kad je on došao. Od kad je on tu nisam osetio ništa od strane nje, možda nešto malo. Vidi se da im ljubav ima težinu, drago mi je što se super slažu. Čak mi ne smeta kad je Bebica u izolaciji, simpatično mi je kad hrče, kao na jutjubu kad pustim kišu da se uspavam. Ovo je druga Miljana ali i drugi Bebica, ima neku veću muškost - govorio je Zola.

- Hoćemo svadbu, ali pravu. Svesna sam da meni mama neće nikada neće oprostiti ono što je bilo pre nego što je Bebica ušao. Ne bih volela da ona uđe da se ne bi mučila, stresirala... Nerviraće se, neko će je napu*avati ku*cem, a ja to ne mogu da trpim... Ako uđe sa vrata će mi govoriti svašta, to znam - dodala je Kulićeva.

- Svi smo svesni da je Miljana sa Bebicom samo zbog Marije jer ona tako misli da je najbolje - rekla je Sanja.

- Nemam nikakve emocije prema njemu Zoli. Da dozvolim da mene jedan Zola diskvalifikuje i pravi budalom? Prebole ljudi roditelja, majka sina prežali, a ne ja Zolu? Najbitnija sam sama sebi, ta veza me tera pravo u propast. Meni je mozak Nenad pomerio kada je ušao... Znam da se svi smejete, ali ja ću to vremenom dokazati - tvrdila je Miksi.

