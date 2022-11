TAKI KIPTI OD BESA! Nakon što je Bilalov prijatelj najavio TUŽBU Maji, Marinković osuo rafalnu paljbu po ZETU: "Sram ih bilo"!

Menadžer Bilala Brajlovića, Đenis pre dva dana oglasio se i komentarisao burne svađe Maje Marinković i njegovog prijatelja i saradnika.

On je tom prilikom otkrio i da je rešio da presavije tabak i da tuži Maju Marinković zbog njenog fizičkog nasrtaja na Bilala i oštro osudio njeno ponašanje i postupke.

Tim povodom oglasio se Radomir Taki Marinković, koji je uzvratio udarac Bilalovom menadžeru.

- Sram ih bilo! Hoće da tuže snajku! Pa kakav je to način i gde to ima?! U šoku sam, ali se ne obazirem mnogo na te gluposti. Toliko sam se potresao zbog tog Bilalovog menadžera Đenisa i te tužbe da ću večeras da odem sa drugaricama u grad da uživam. I ko sve danas ima menadžera... Pitam se samo šta će Bilalu menadžer uopšte? I on je verovatno neki Majin fan, ne želim da se opterećujem tim njihovim glupostima, a na strani svoje ćerke ću biti uvek, to nikoga od njih ne treba da čudi - poručio je Taki.

