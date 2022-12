MARIJA KULIĆ TVRDI DA SE IVAN MARINKOVIĆ VERIO SA MILJANOM: Dao joj je ZLATNI prsten! Ponovo BUKTI RAT (VIDEO)

Marija Kulić i dalje smatra da Ivan Marinković ponižava njenu naslednicu Miljanu koja sa njim ima dete.

Ona je potom iznela detalje o prošlosti, kada je Ivan verio Miljanu Kulić.

- Uvek se istakne da neće ponižavati Miljanu, a onda to uradi. Nisam želela da se ubacujem, pokušala sam da sada sačekam kraj njegovog izlaganja. Ovo o čemu on priča da mu je šala, nama nije bila. Siniša i ja smo gledali njegov odnos sa Miljanom, jako smo bili zabrinuti. U tom rijalitiju se dešavala veridba, Siniša je imao problem s pritiskom, dolazila je hitna zbog toga. Govorili smo joj da se skloni od njega, a zapravo je došlo do veridbe - rekla je Marija i nastavila:

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja imam pravo da ga komentarišem kaada to želim. On je ispohovao tikvice, doneo je u apartman, nakon tiga sam ja njemu ispržila mekike. Miljana je bila začuđena jer je vređa, a ja njemu spremam da jede. On je otac mog unuka, ali mi je ona ipak ćerka. Darko, ja ne mogu da zaboravim taj dan, kada sam gledala tu veridbu - rekla je Marija.

- Dao sam joj gumeni prsten - kazala je Ivan.

- Nisi, dao si mi zlatan prsten - dodala je Miljana.

- Tamo gde smo bili, nije bilo zlata. Što se tiče Marije i Siniše, oni su govorili da se Miljana skloni od mene, zašto? - upitao je Ivan.

- Jer si sve radio iz koristi - rekla je Marija.

foto: Printscreen/Zadruga

- To onda možete da kažete i Bebici. Miljanu sam ostavio nakon odnosa sa njom - kazao jer Ivan.

- Kada je uradila test za trudnoću, mene su zvali organizatori. Kada su mi rekli da je Miljana trudna, Siniša je doneo rakiju, iz poštovanja. Nije bila namenjena Ivanu - rekla je Marija.

- Jedva ste čekali da se snimite - dodao je Ivan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Njegova sestra je bila na veridbi, mi se nismo tada pojavili, nije nas zanimalo. Okrenuo je leđa Miljani, kada je saznao da ona ne želi da ode na kiritažu. Tražio je način da je diskvalifikuje, što je na kraju i uradio. Za ovih mesec dana, on je tri puta video sina - kazala je Marija.

- Ne znam odakle njemu ideja da govori da je bio plastični prsten u pitanju? - rekla je Marija.

- Nije bio plastičan, ali nije ni zlatan - kazao je Ivan.

- Nama je veridba bila zadatak, tamo gde smo bili. Bio sam sa još jednom. Nisam ostao sa Miljanom u vezi, nakon te veridbe - kazao je Ivan.

- Zbog ovakvog foliranta, ja ni Zoli nisam verovala. Koga zmije ujede, i guštera se boji - rekal je Marija.

Kurir.rs