ŠOK DETALJI IZ VEZE DEJANA I ALEKSANDRE: Majka Aleks Nikolić poslala Dragojeviću ADVOKATE U VETERNIK, ne javlja se, ovo je ISTINA!

Dejan Dragojević šokirao je domaću javnost odlukom da javno raskine sa Aleksandrom Nikolić zbog svega što s drugim muškarcima radi u "Zadruzi".

Svoju odluku saopštio je na svom Jutjub kanalu, a istog dana ga je vidno izrevoltirana prozvala nesuđena tašta Slovenka Nikolić, koja se ponovo oglasila.

Slovenka je još tada najavila da bi o Dejanu mogla štošta da kaže, da nije sve onako kako on priča, a sada nam je u razgovoru priznala da je Dragojević njenu ćerku planirao da ostavi mnogo ranije - samo tri nedelje nakon što se uselila u Belu kuću.

- Kada je Aleksandra ušla u "Zadrugu", nije prošlo ni dvadeset dana, Dejan me je pozvao i rekao: "Ma, najbolje je da ja i Aleksandra raskinemo, da ja odem negde u tople krajeve". Ja reko': "Šta pričaš to, Dejane?! Koliko znam, sve je ostavila tebi, sve ti preduzimaš, da ćeš ti rešiti sve što njoj bude bilo potrebno, ne znam o čemu pričaš ti to sada?". Ima tu mnogo toga neispravnog, što neću još uvek pričati, dok ne vidim da li su neke stvari istina, neke informacije koje sam ja juče dobila... - najavila je Aleksandrina majka, koja nije želela da podrobnije govori o tome.

Slovenka je otkrila da li je preuzela Aleksandrine stvari iz Veternika, gde se nalazi rodna kuća Dragojevića.

- Dejan mi je rekao da je puna soba Aleksandrinih stvari, da ne zna gde će sa svim tim. Aleksandrina advokatica je otišla u Veternik po te stvari, uzela telefon, dve četkice za šminku, jedan puder, torbu... Vidim da je njena bankovna kartica bila kod njega, a ranije mi je potvrdio da to nije kod njega, lagao me je. Bukvalno je tvrdio da nije kod njega - kaže Slovenka, koja sa Dejanom nema nikakav kontakt:

- Nismo se čuli. Uopšte me nije zvao, poslednji put smo se čuli pre mesec, mesec i po dana. Zvala sam ga nekoliko puta, prekida mi vezu, izbacuje me... Sve je tu zakukuljeno, zamumuljeno. Ozbiljne igre se igraju oko mog deteta, da to nije normalno.

Slovenka tvrdi da je njena ćerka bila maksimalno ispravna prema Dejanu.

- Ako je neko nekome veran, ako je neko nekoga voleo, ona je volela Dejana. On je išao na more sa Davidom, tamo-vamo, sve je to tolerisala, a ona nije mrdala iz kuće. Jedno veče je izašla na večeru sa drugaricom, to je bila paljba po njoj:"Eto je, opet po kafanama". Dejan vrlo dobro zna šta je ta Aleksandra učinila za njega, a ja se njoj nikada nisam mešala - kaže Slovenka i priznaje da je pogađaju Dejanove reči.

- Mnogo me boli kada znam da to nije tako. Ako je Aleksandra najgora... Pa, ja nemam dušu kakvu ona ima, ja ne znam da li će iko ikada imati takvu dušu kao ona! Jeste brza, ali bi ti srce i dušu dala. Plane ona, ne kažem ja, ali duša joj je čista kao nebo.

