HAOS U ZADRUZI! Miljana roni gorke SUZE zbog njega, onda je Marija Kulić potkačila i nastao neviđeni LOM, sve pucalo! VIDEO

U toku emisije "Pitanja gledalaca" došlo je do haosa u "Beloj kući" zbog pitanja koje su dobili Lazar Čolić Zola i Miljana Kulić.

- Zašto jedno drugom stalno želite sreću u životu, a znate da je to moguće samo kad ste jedno pored drugog - glasilo je pitanje.

foto: Printscreen/Pink

- Ko mi želi takvu sreću, dabogda takva sreća stigla i njega - rekla je Miljana.

-Nije me iznenadila. Ne smatramo da je to trenutno moguće, ali je moguće ako imamo odnos kao trenutno. Želimo sreću jedno drugom, mnogo toga smo prošli zajedno. Mi toga nismo svesni, jer to nismo pokazali - dodao je Zola.

foto: Printscreen/Pink

- Neću da pričam na ovu temu, ispoštovaću zadatak do kraja. Ne plačem zbog Nenada, ja da hoću da budem sa njim, bila bih. Sve sam priče zatvorila - rekla je Miljana.

foto: Printscreen/Pink

- Ako neka plače, tek će da plače. Ona će svaki dan da plače zbog njegovih ucena i manipulacija. Ljudi koji su videli tu ljubav, sad će da izmaknu du*eta i toliko je vole. Možda bi Miljana poslušala svakog drugog sem mene, možda mene neće da posluša - dobacila je Marija.

- Smislila si da je Mikiju rekao da nikad neće da uđe u vezu sa mnom, Miki kaže da to nije rekao - poručila joj je Miksi.

- Što me marširaš? Go*no jedno od majke - urlala je Miljana i počela da lomi sve pred sobom.

- Ona joj ovo radi, zbog nje nije normalna - dodao je Zola.

-Tebe neću da gledam, mrš - odbrusila je Miljana Bebici.

- Ja sam rekao da ja mislim to, a ne da mi je Zola rekao, izvini molim te - nadovezao si Miki.

- Zar je moguće da postaješ i lažov, gosopođo Marija - poručio je Zola Miljani, dok je pored Nenad Macanović Bebica pričao nešto sebi u bradu.

- A ti za tri nedelje ideš kući - otkrila je Miljana o Bebici, što nije smela. Videćemo šta će se još dešavati.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:57 PEVAČICA OPOMENULA NOVINARE: NE POSTAVLJAJTE MI TO PITANJE! Samo što joj suze nisu pošle kada je ugledala jednu VAŽNU OSOBU