''PITA SE GOSPOĐICA IZ HERCEG NOVOG..'' Moka Slavnić o Zvezdanovim EMOCIJAMA prema Anđeli: "IZ AVIONA SE VIDI, pričao sam sa ANOM"

Zvezdan Slavnić danas je tokom proslave Nikoljdana otvorio dušu Jovani Tomić Matoroj o emocijama prema Anđeli Đuričić, a sada se tim povodom oglasio i njegov otac, Moka Slavnić.

Zvezdanov otac Moka Slavnić, tvrdi da je primetio da postoje simpatije, ali smatra da neće ući u ozbiljniji odnos.

- Za ljubav je potrebno dvoje. Slušao sam šta je pričao danas na slavi, lično mislim da je malo "pod gasom". Prijatno mu je u Anđelinom društvu, mogu da okrenem na sarkazam, pa da kažem da ko zna o kome je pričao sa Matorom, ali jasno je. Ipak, ponavljam, za ljubav je potrebno dvoje, valjda se pita i gospođica iz Herceg Novog. Ako on smatra da tako treba, da je posle tri, četiri meseca našao to što traži, a zna šta će da izgubi napolju, to je apsolutno njegova stvar. Ja, ipak, mislim da do toga neće doći, jer je juče dva puta ponovio da se Ana ne sekira. Naravno, svako može da obeća nešto, a da uradi nešto drugo - kaže Moka, koji smatra da njegov sin ništa konkretno nije uradio, ali da će i to otvoreno komentarisati, ukoliko se išta bude desilo.

foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković

- Mene interesuje dokazni materijal, da ako nešto uradi, da mu kao otac kažem da se sa tim ne slažem. Dok ne bude maženja, poljubaca, zagrljaja... A pogledi? Ja nisam čuo da je još neko ostao u drugom stanju od pogleda.

Ipak, ne negira da vidi da njegov sin i Anđela prijaju jedno drugom.

- Iz aviona se vidi da imaju emocije! Ali šta to znači, emocije? Da mu prija. Jako prijaju jedno drugom, a da li će da pređu tu granicu... Ako me pitate da li vidim emocije, jok, vi vidite, ali to je za mene samo benigni flert. Nazovite me za tri dana, pa ako se stvarno desi nešto konkretno, da imam dokaz, ja ću vam objektivno reći šta mislim.

foto: Printscreen

Ne krije da Zvezdanova Ana ima drugačije viđenje stvari u odnosu na njega.

- Iz Aninog ugla to je drugačije, danas smo imali razgovor dva sata. Emotivna je i nabijena adrenalinom, ali ja ne vidim da on išta tamo radi. Je l' ste videli vi nešto što ja nisam? Postoji emocija koju je sada izrazio, dublja nego prethodna, ali još nije udario u zid. Između njih ništa nema, fizički nema, ali da prijaju jedno drugom to smo konstatovali. Ovo je benigni flert.

Na pitanje kakvo mišljenje ima o Anđeli Đuričić, Moka kaže:

- Znamo mi Anđelinu istoriju, vi još bolje od mene. Zašto se ne priča o Anđeli naširoko?! Posle tri dana je ušla prošle godine u vezu sa Matejom, u priči su bili sedam meseci. Ništa nisam zamerio, ne bih mogao da kažem da je šarenog morala, da je menjala momke u "Zadruzi". Ove godine je zadrugari ne diraju u vezi Zvezdana jer je sa njim, da je sa nekim sa slabijim imenom, to ne bi bilo interesantno. Anđela je vrlo stabilna po ponašanju - tvrdi Moka i zaključuje:

- Mislim da ovo neće otići daleko, bez obzira na njegovu izjavu.