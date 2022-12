KONANO PALO PRIZNANJE ZVEZDANA SLAVNIĆA! Žestoki momak ne može više da sakrije emocije: "ŽIV SAM POSLE STO GODINA!"

Zvezdan Slavnić je na današnjoj proslavi Nikoljdana imao trenutak iskrenosti, te je svoja osećanja priznao Jovani Tomić Matoroj.

Izgleda da je Zvezdan konačno odlučio da otkrio sve o Anđeli Đuričić, kako je više puta gledao u nju dok je pričao Matoroj o svojim osećanjima.

- Stavovi, ono... Šta da ti kažem... - rekao je Zvezdan.

foto: Printscreen

- Sad čekamo Novu godinu - dodala je Matora.

- Ma nema od toga ništa. Ja sam živ posle sto godina - nastavio je Slavnić.

- Uvek ste i ti i ona - rekla je Tomićeva.

foto: Printscreen

- Vidi je - pričao je Zvezdan i pokazao na Anđelu.

Joj - rekla je Matora.

Zvedan je pogledao u Anđelu, a onda Matoru poljubio u obraz.

- Kuma si, šta ću - dodao je Slavnić.

- Sve prva moram da saznam - rekla je Matora.

- Ali ono tvoje, dobrota, vaspitanje, to su moje... - pričao je Zvezdan.

- Kad je neko lojalan u krvi. Ima mane, ali je lojalna - natavila je ona.

- Sve to polako. Šta ću, nemam četiri života - dodao je Slavnić.

foto: Printscreen

- Ti si lud. Mislila sam da nisi, ali jesi - rekla je Tomićeva.

- Ja sam toliko napunjen adrenalinski, naučio sam ja da ga vozim, a ne on mene.

foto: Printscreen

Potom je puštena pesma "Prekasno", a Zvezdan je baš u tom trenutku prišao Anđeli i poželo joj dobro veče, a ona se sklonila do njega zbog pogleda zadrugara.

Podsetimo, Zvezdan Slavnić je pre nekoliko dana pokušavao da opravda svojoj supruzi odnosa sa cimerkom Anđelom Đuričić.

- Zaista je prijateljski odnos. Ne znam ko na to kako gleda, ali sam juče od reakcije žirija sklopio neke kockice, video sam kako to izgleda. Žiri je bio realan. Anđela je patrihalano vaspitana, razlikuje se od mnogih devojaka. Stariji sam dvedeset dve godine od nje, samo želim da joj pomognem. Moja žena, Ana, ne treba da se nervira zbog toga. Spajali su me sa Aleks i Majom, a nismo više od par rečenica progovorili. Žao mi je ako je napolju hajka velika. Ljubavi, nemoj da se nerviraš, volim te. Ja ću nastaviti da se družim sa Anđelom, na nama je da pokažemo da ne postoji ništa među nama. Znam da mnogi žele da se desi nešto među nama, ali ovo što sam rekao je jedina istina- objašnjavao je Zvezdan.

Kurir.rs/M.K.

