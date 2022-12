"SAD SAM SLOBODNA ŽENA" Prva ispovest žene Zvezdana Slavnića: Nisam ovo za 3 života očekivala! Ovo je čula o preljubvnici Anđeli

Ana, supruga Zvezdana Slavnića, otvorila je dušu nakon što je učesnik "Zadruge" najavio da će večeras tokom Igre istine priznati emocije prema Anđeli Đuričić, uputiti izvinjenje svojoj ženi i posle 15 godina joj staviti do znanja da napolju više nema potrebe da ga čeka.

Već dugo pratiš odnos Zvezdana i Anđele Đuričić. Kako komentarišeš sve što se dešava i jesi li očekivala da će večeras priznati svoje emocije i to da ga napolju niko ne čeka, kako je najavio?

foto: Printskrin Instagram

Za tri života ovo nisam očekivala. Kada je ušao u "Zadrugu", dva meseca je pričao kako nikada u svom životu ne bi izdao svog prijatelja. To bi bilo kao kada bi ne znam ni ja šta uradio... Da li je on mene izdao kao ženu, to nije bitno, šira slika treba da se sagleda. Mi smo i prijatelji, emotivni partneri, drugari... A kada te neko posle 30 godina i 15 godina poverenja ovako javno izda, sa malicioznim, najgorim stavovima... Tako razmišlja jedno dete koje ima one uske potrebe svoje, pa kao:"Šta da radim, j*biga, srušio sam sve to".

Kakav je sada tvoj status? Da li si ga ostavila ili ćeš pokušati da ga vratiš?

Posle ovoga ga nikada u životu ne bih vratila. Ja sam od danas slobodna žena. Eto, i ostavljena žena, nemam problem sa tim. Bila je izjava u novinama ranije da sam ga ostavila, ja javno želim da kažem da sam na tu izjavu bila prinuđena zbog dvomesečnih pretnji i torture koju sam na mrežama doživljavala od antifanova, i sve sam to tada prijavila nadležnim organima. Do dana današnjeg ja sam ga čekala i verovala mu, više ne. Ako si ti čovek zreo u 46. godini i ne možeš svoje nagone da kontrolišeš, kakvi god da su uslovi... Trebalo je svoje nagone da obuzdaš, da izađeš iz te iste "Zadruge", dođeš kod te iste Ane u četiri zida i kažeš:"E, druže, j*biga, desilo se", a moje je da prihvatim. To radi onaj ko poštuje partnera sa kojim je 15 godina bio. Sve sam odradila od njega od srca, ali muški!

foto: Printskrin Instagram

Kako gledaš na Anđelu?

Anđeli želim sve najbolje u životu i veoma joj se zahvaljujem. Da li bila Anđela, Milica, Zorica... To je apsolutno nebitno. Ja muški to sve treba da odbolujem, boli ima i to stoji, ali meni Anđela apsolutno ništa nije kriva. Da mi je drugarica, to bi bila druga priča, ali ona mene ne poznaje. Ona je meni samo pokazala da je on za nepuna tri meseca bilo kakve blizine pao na tu priču...

Pričalo se da si je komentarisala u negativnom kontekstu, da se Anđela sve vreme samo pravila fina?

To je loše preneto, nadam se da mi niko ne zamera. Imam žensko dete koje nikada ne bih poslala u "Zadrugu". Zamislite da imate vašu ćerku koja je kod kuće, gledate je kako se 24 druži i izlazi sa oženjenim muškarcem od 46 godina... Da nije u "Zadruzi"... Vi, na to, ne biste pristali, već biste rekli:"Izvini, devojčice, sa kim to blejiš?". Ona je ušla kao predivna, vaspitana, elokventna, što i jeste... Iz pouzdanih izvora sam čula da zaista ima divnu porodicu, da je zaista iz dobre porodice, ali ne znači da moraš da budeš dobar ako si iz dobre porodice. Ne mogu i ne želim da sudim, ne želim ništa da kažem Anđeli, ali dozvoliti ovakvu bliskost sa oženjenim čovekom... Znamo svi kako se postavljaju granice, ona je jedva čekala da odradi zadatak.

kurir.rs/pink.rs

