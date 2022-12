"PREVARA JE PREVARA!" Matora osudila Zvezdanov čin, pa razotkrila njegove NAMERE PREMA ANĐELI: "Spreman je da..."

Jovana Tomić Matora otkrila je Mikici Bojaniću kakve planove Zvezdan Slavniću ima sa Anđelom Đuručić.

- Anđela je istakla da se nisu poljubili. Prevara je prevara, nije bitno da li ima fizičkog kontakta - rekla je Matora.

foto: Printscreen YT

- Ne legne se u krevet sa nekim iz dosade. Mlada pi*ka, lepa, zgodna. To je počelo da ga privlači - dodao je Mikica.

- Zvezdan mi je rekao u četvrtak: ''Ako je i sa njene strane, kao i sa moje. Spreman sam da je ženim!'' - kazala je Matora.

- Zato je on i priznao. Pričali su oni sa mnom i o deci. Čim oni to tome pričaju. Ima tu nečega. Je*iga, neka im je sa srećom. Ne treba da se opterećujemo mnogo - rekao je Mikica.

foto: Printscreen YT

- Ovo im je najbolja solucija. Mogli su da nastave da muljaju i petljaju i zavlače teću osobu. To sam rekla i za Aleks. Dejan to nije zaslužio, kao devojka od Marka MMA - kazala je Matora.

Podsetimo, Zvezdan Slavnić zvanično je ostavio svoju suprugu Anu kako bi bio u vezi s cimerkom iz rijalitija, Anđelom Đuričić.

- Izvinjavam se mojoj Ani i porodici i svima. Prvenstveno Ani. Nisam ništa uradio, ali iz druženja sa Anđelom, dobio sam emociju prema njoj. Moram da kažem ovo jer sam u trouglu gde me je sramota. Uradio sam lošu stvar iako se još ništa nije desilo. Emocije koje imam su kao da sam je prevario. Neće ništa biti od druženja, možda ću da joj držim ruku i zagrlim je i to je mera do koje ću ići. Glupo je dalje da pričam. Što se tiče Nove godine, ne bih voleo da Ana dođe u Zadrugu i da se raspravljamo. Ne bih voleo da budem neiskren prema njoj. Desilo se ovo i šta da kažem - rekao je Zvezdan pred milionskim auditorijumom.

Kurir.rs/M.K.

