"ZVEZDANE OBRUKAO SI SE" Zadrugari osudili Slavnića zbog JAVNE PREVARE, Miki mu sasuo sve u lice: NEMA OPRAVDANJA!

Miki Đuričić rekao je Zvezdanu Slavniću da se razočarao u njega i da smatra da se odnosom sa Anđelom Đuričić obrukao.

- Ovo neće promeniti naš odnos, za mene je to završena tema. Žao mi je što se tebi to desilo, za mene je i prevara da gleda šta se dešava a ti da mjaučeš i da se iz toga nađe opravdanje - rekao je Miki.

-Nema opravdanja - dodao je Zvezdan.

-Ti si se obrukao, nadam se da si siguran u ovo -dodao je Miki.

Inače, Miki nije jedini ukućanin koji je oštro osudio njegovu zaljubljenost prema Anđeli. Ovu odluku, većina ukućana je dočekala sa negodovanjem, a Anđelu su stavili na stub srama, zbog njenih prethodnih stavova, koje je propagirala u prošloj sezoni.

Podsetimo, nakon što je Zvezdan Slavnić javno priznao svoje emocije prema Anđeli Đuričić i ostavio suprugu pred milionskim auditorijumom, oglasio se i njegov otac, Moka Slavnić koji je podržao sina.

- On je bio vrlo iskren, prevara i kao prevara može da bude i bez s*ksa, to su emocije. Ali bio je vrlo iskren, kad je osetio nešto, javno je to rekao. Postoje dve stvari, ili si se primio jer si neiskusan, ili nisi imao kod kuće dovoljno onog što je tebi potrebno, tu je kraj cele priče. On nije zakasnio kao pojedini parovi, kao Aleks na primer, o Maji i da ne pričam. Bio je iskren, ali, kad tako nešto saopšti, naravno da će povrediti onu drugu stranu, to je glupo i komentarisati - rekao je Moka za Pink.

