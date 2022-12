"ILI NIJE IMAO KOD KUĆE ONO ŠTO MU JE POTREBNO, ILI..." Posle Zvezdanovog JAVNOG PRIZNANJA , oglasio se njegov otac Moka, SUROVO!

Nakon što je Zvezdan Slavnić javno priznao svoje emocije prema Anđeli Đuričić i ostavio suprugu pred milionskim auditorijumom, oglasio se i njegov otac, Moka Slavnić.

Slavnim košarkaš, Zoran Moka Slavnić, tvrdi da je do detalja upućen u dešavanja od prethodne noći.

- Do dva sata noćas sam ga gledao. U ovakvoj situaciji, uvek će neko biti povređen. Meni je žao Ane, ja imam odličan odnos sa njom, poštujem njenu izjavu, preklinjao sam je da to ostavi kad izađe, ali razumem je što je to uradila. Povređena je. Ona je bila stub njihove veze, njoj idu svi komplimenti - rekao je Moka na početku, a potom nastavio

- On je bio vrlo iskren, prevara i kao prevara može da bude i bez s*ksa, to su emocije. Ali bio je vrlo iskren, kad je osetio nešto, javno je to rekao. Postoje dve stvari, ili si se primio jer si neiskusan, ili nisi imao kod kuće dovoljno onog što je tebi potrebno, tu je kraj cele priče. On nije zakasnio kao pojedini parovi, kao Aleks na primer, o Maji i da ne pričam. Bio je iskren, ali, kad tako nešto saopšti, naravno da će povrediti onu drugu stranu, to je glupo i komentarisati.

Slavnić je prokomentarisao i zadrugare koji su osudili Zvezdanov postupak i njegovo priznanje, te je otkrio da je Lepi Mića, po njegovom mišljenju, bio najobjektivniji.

- Ovaj seljački dželat iz Niša (Marija Kulić) svojoj rođenoj ćerki... Najbolje da će neko njenu izjavu uzeti kao validnu. Miki i Mikica su se iznenadili i osudili to, što je mene iznenadilo, šta ima da osuđuješ, a šta si ti uradio prethodnih godina. Najbolji je bio Mića, korektno, prihvatio je, rekao je iskreno šta se desilo i to je kraj, neko će da sudi, neko neće - rekao je košarkaš.

Moka je otkrio i šta misli o Anđeli Đuričić, pa je ponovio da mu je najviše žao Zvezdanove supruge Ane.

- Mislim da je Anđela mogla da bude eksplicitnija, i ranije je to osetila, apsolutno. Naravno da bi bilo sramota da žensko ima inicijativu, ali očekivao sam od nje bržu iskrenost. Porodica moja, ovamo, onamo, okej. I ovo sad malo uslovljavanje, nema ničega, a šta ako se desi spontano, ti ćeš da vodiš računa šta će da kaže maloumnik pored tebe, moralne ruine, zato se ne daju takve izjave. Ali ona je mlada. Jedna pristojna devojka, to se vidi. Ako je tako moralo da bude. Otac za svoju ćerku i sina prve dve stvari koje može da želi to su zdravlje i ljubav, što mu ja i želim. Nemam ništa protiv, to su njegove emocije, kako mogu da imam bilo šta protiv, gledam samo da li mi je sin zdrav i zadovoljan, a sad vidim da jeste. Žao mi je Ane, da je to moralo tako da se desi. Razlika je što je ovo javno, ali to se svakodnevno dešava, u haustoru, kod kuće, u kafani, bilo gde, da neko nekoga ostavi, zato ovo ima takvu boju i toliko je čudnije. Volim što je on iskren. Ja bih i ranije rekao, ali on nije znao dokle će to da dođe, a za ljubav je potrebno dvoje. Neće da bude ni prvi ni poslednji koji je rasturio vezu. Ponavljam, jako mi je žao Ane,niko ne može da natera nekoga da voli nekog drugog, a eto samo taj momenat saopštenja je drugačiji nego u privatnom životu. U privatnom životu je mnogo gore nego što se to ne zna - zaključio je Slavnić.

