ZVEZDAN SLAVNIĆ LJUBI 22 GODINE MLAĐU ANĐELU: Sad se oglasila njegova bivša, UBIJA REČIMA! (FOTO)

Zvezdan Slavnić uživo je ostavio nevenčanu suprugu Anu, s kojom je bio 15 godina, i javno priznao emocije prema Anđeli Đuričić, koja je mlađa od njega 22 godine.

Ana se, pošto je pao prvi poljubac Zvezdana i Anđele, oglasila na Instagramu.

"Ono što ja tebi nikada ne bih uradio, ne mogu ni da ti oprostim", "Božji plan uvek je bolji od naših želja", samo su neki od citata koje je podelila na Instagramu.

Podsetimo, Ana, supruga Zvezdana Slavnića, oglasila se posle njegovog priznanja da da gaji emocije prema Anđeli Đuričić i uputio izvinjenje svojoj ženi i posle 15 godina joj staviti do znanja da napolju više nema potrebe da ga čeka.

- Za tri života ovo nisam očekivala. Kada je ušao u "Zadrugu", dva meseca je pričao kako nikada u svom životu ne bi izdao svog prijatelja. To bi bilo kao kada bi ne znam ni ja šta uradio... Da li je on mene izdao kao ženu, to nije bitno, šira slika treba da se sagleda. Mi smo i prijatelji, emotivni partneri, drugari... A kada te neko posle 30 godina i 15 godina poverenja ovako javno izda, sa malicioznim, najgorim stavovima... Tako razmišlja jedno dete koje ima one uske potrebe svoje, pa kao:"Šta da radim, j*biga, srušio sam sve to".

